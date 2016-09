No queremos regresar a la inseguridad: Obispo

El obispo de Juárez hizo un llamado ayer a las personas “que andan por mal camino” para que se acerquen a la Iglesia y dejen de hacer el mal.Luego de la serie de homicidios y otros hechos delictivos que se han generado en la localidad, José Guadalupe Torres Campos destacó que es lamentable que se comentan estos crímenes.“Los invitamos a la Iglesia, para que tomen conciencia del daño que le hacen a la gente”, mencionó el sacerdote.Estas declaraciones las dio a conocer ayer al concluir la misa de mediodía en Catedral.Refirió que los últimos hechos donde comerciantes han perdido la vida a manos de asaltantes preocupan a toda la sociedad juarense.“No queremos regresar a la inseguridad, queremos convivir en paz, como hermanos”, enfatizó el jerarca de la Diócesis juarense.Argumentó que todos los ciudadanos deben de regirse por un respeto a la vida primordialmente.Otro de los casos que lamentó fue el de una mujer embarazada que fue atacada a balazos en días pasados. “Es muy grave quitarle la vida así a una persona y más cuando tienen una vida en su vientre; no podemos pasar por alto esos hechos”, dijo.Agregó que se siente triste por el robo que se cometió en la iglesia Santísimo Sacramento, en la colonia Melchor Ocampo.“Seguramente quien hizo el atraco pensó que había cosas de valor, pero no, lo que nos lastima es el hecho, porque son artículos sagrados”, indicó.Hasta el momento las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) continúan.Fue la mañana del pasado 14 de septiembre cuando ingresaron al templo y se llevaron seis copones y cinco cálices.Torres Campos, no descartó que estos utensilios sagrados hayan intentado ser vendidos en algunas negociaciones dedicadas al reciclado de metales. (Maricela Morones)

