Truenan vs jubilaciones; ‘nadie quiere resolver el problema’

Después de que las solicitudes de jubilación en el Municipio se duplicaron desde junio a la fecha, representantes de sectores coincidieron en que se trata de un añejo problema –siempre evidente conforme llega el cambio de administración– que no ha sido resuelto “porque nadie ha querido hacerlo”.También advirtieron que, de continuar, las finanzas municipales se hallarán en peligro.Para Hernán Ortiz Quintana, director de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (Cimap), desde hace 10 años se ha visto que el reglamento de jubilaciones es ineficiente y que absorbe muchos recursos.“El presidente municipal no ha dado la orden de que se corrija y los regidores no actúan de manera independiente; hacen lo que les dice el presidente municipal. Si no ha dicho nada el presidente municipal, significa que no quiere”, consideró el líder de esa organización no gubernamental.Desde el punto de vista del abogado Javier Cuéllar Moreno, decano del Colegio y Barra del Colegio de Abogados Benito Juárez, la falta de voluntad política ha impedido ponerle fin a este problema cuya única solución, sostiene, es volver independiente el fondo de pensiones en el sentido de que no dependa del erario y que sean los empleados municipales los que lo procuren.A su vez, el vicepresidente del Colegio de Contadores, Víctor Torres, señaló que esta clase de solicitudes siempre se incrementan en las vísperas de los cambios de Gobierno debido a la irresponsabilidad de las administraciones que han estado al frente y han querido evitar “presiones políticas”.Los expertos criticaron que el exdirector de Protección Civil, Fernando Mota Allen, y la excandidata a diputada local Lizbeth Alonso Carreón, hayan vuelto a tramitar su retiro luego de que en junio les fue rechazado por irregularidades en sus solicitudes.“En estos dos casos es gente que quiere vivir del presupuesto”, opinó Ortiz Quintana. “Es gente que ni siquiera ha prestado un servicio que valga la pena reconocer y quieren seguir ganando dinero ahora sin trabajar”.Por su parte, Cuéllar Moreno advirtió que “el exceso de jubilaciones” va a llevar a la quiebra a las finanzas del Municipio porque cada vez va a tener que destinarse un porcentaje mayor para el gasto corriente.“Si el fondo se hace autónomo, totalmente independiente, ellos (los beneficiarios) se cuidarían de que el fondo no quebrara. Pero mientras eso no suceda, ellos van a seguir succionando a más no poder todo lo que hay en el fondo, y comiéndose el presupuesto municipal también. Es mucho lo que el Municipio está subsidiando cada mes”, dijo.