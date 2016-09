Despiden compañeros a policías muertos en accidente

Él era un cadete próximo a graduar de la Académica de la Policía Municipal; ella estaba por cumplir tres años de servicio en la corporación. Ambos fallecieron la noche del viernes en un accidente automovilístico al volcar y chocar en la avenida Tecnológico, frente al Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez.La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) identificó a los oficiales como Susana Villa Arenas, de 30 años, y Alfredo Emanuel Fierro Alvarado, de 28 años, quienes acababan de terminar su turno laboral y se trasladaban en un auto particular.El peritaje preliminar de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) indica que la causa principal del accidente fue el exceso de velocidad y la combinación con la ingesta de bebidas alcohólicas.Agentes de la Policía Municipal despidieron a sus compañeros a través de redes sociales, donde publicaron mensajes del dolor que les causó su muerte.En el caso de Susana, agentes hicieron un video de 41 segundos de duración con las fotografías de la mujer, en el que destacan su labor como uniformada, quien ingresó a la corporación en diciembre del 2013.“Mi corazón destrozado por tu partida. Excelente mamá y compañera y amiga. Aún no lo puedo creer. No me despido de ti porque algún día nos miraremos (…)”, publicó el administrador de la página de facebook POLICIAS DE CD JUAREZ.Elementos de la SSPM que trabajaron con la agente, refirieron que anteriormente había perdido a un hijo, pero que deja a otro en la orfandad.En el caso de Alfredo Emanuel formó parte de la nueva generación de cerca de 200 cadetes que graduarán este próximo 27 de septiembre como elementos de la Policía Municipal.Agentes de Vialidad que atendieron el choque ese día confirmaron que los oficiales fallecidos habían bebido alcohol, pues presuntamente venían de un festejo, luego de haber terminado su jornada laboralCompañeros de trabajo refirieron que Susana y Alfredo participaron en los operativos de resguardo del Grito de Independencia del jueves en la noche y en el desfile conmemorativo del 16 de Septiembre que se realizó el viernes por la mañana.El reporte de hechos indica que los dos elementos viajaban por la avenida Tecnológico de norte a sur y metros adelante del puente Rotario perdieron el control del auto Neon negro, dando varias volteretas, y terminaron chocando contra unos árboles del camellón.Testigos del hecho comentaron que por la velocidad a la que iba el automóvil, calculan que pudiera haber ido a más de 100 kilómetros por hora, lo que provocó la muerte instantánea de sus tripulantes.Un seguimiento periodístico basado en estadísticas oficiales indica que éstas vienen a ser las muertes en accidente vial número 76 y 77 en los primeros nueve meses del año.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.