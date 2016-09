Transforman dolor en arte

Los rostros sonrientes de mujeres desaparecidas se observan por distintos puntos de la ciudad. En cada mural sus madres han buscado la sanación a su dolor a causa de la ausencia permanente.A partir del 2008 el dolor se transformó en arte.“Las pintamos vivas, plasmamos cuáles eran sus sueños, sus metas, sus ilusiones, esa es la idea de este proyecto. En el proceso se desatan nuevos procesos de sanación en sus familias, resuelven cuestiones pendientes, empiezan a recordarlas vivas de nuevo… es un ejercicio de memoria colectiva y de sanación”, dice Lluvia Rocha Pérez, integrante del recién formado colectivo Frente Marginal.La artista urbana recuerda que en el 2011 Maclovio, otro artista urbano, pintó su primer mural. Era Sara Salazar, madre de Josefina Reyes Salazar, una activista social asesinada en el Valle de Juárez. El mural fue plasmado en Zacatecas.“En el 2013 por iniciativa propia Maclovio pinta a Marisela Escobedo aquí en la ciudad, el año pasado me uno a trabajar con él y empezamos a pintar murales masivamente. Hasta ahorita van 17 murales con 25 rostros pero a raíz de lo que nos pasó empezamos a hacer otro grupo de madres, se organizaron y ya son como unos 40 murales y 50 rostros en la ciudad”, dice.La muralista refiere que ella no conoció a ninguna de las desaparecidas, aunque sí la lucha de las madres por exigir su regreso con vida.Para poder plasmar la imagen deseada se acercaron a las madres y fue cuando surgió la magia.“Convivir con las madres de mujeres desaparecidas les permitió conocer a las jóvenes para después plasmar su personalidad en murales y obras de arte urbano”, agrega.Explica que como colectivo fue una nueva experiencia.“Nos acercamos a realizar la primera entrevista, a conocer el caso, los detalles, porque son personas que nosotros no conocimos a diferencia de sus familiares. Entonces empezamos a acercarnos a conocer los detalles y conocerlos a través del amor de su madre y su familia”, plantea.“El dolor se transformó en arte”, dice Lluvia Rocha Pérez.

