Canta en la calle para reconstruir su hogar

Las lluvias recientes destruyeron los pocos muebles de su hogar. Así, Carolina Rodríguez y su familia perdieron de un día para otro todas sus pertenencias y hasta su ropa.Ahora, esta ama de casa canta en las calles de la zona Centro para solicitar el apoyo de la comunidad.Cada fin de semana, con un teléfono celular, una bocina y un micrófono prestado, Carolina se coloca en el paso peatonal de la avenida 16 de Septiembre.Su amiga Edith le auxilia con una cartulina en donde se lee: “Perdí todos mis muebles y ropa por la lluvia, ayúdame”.Platica que la mayoría de sus prendas y las de sus dos hijos de 6 y 7 años de edad se perdieron con el agua, además de un pequeño colchón, una vieja sala y una estufa.“No tenía muchas cosas, pero las pocas que había logrado comprar se me echaron a perder”, explica.Dijo que tiene poco de residir en la ciudad y una conocida le prestó una vivienda en el fraccionamiento Hacienda Universidad, al suroriente.La noche de las lluvias se goteó en múltiples lugares de la casa, además el agua se metió porque se inundó la zona.La desesperación acabó con la vergüenza de cantar por unas monedas, afirmó Carolina, y agregó que sacar adelante a sus hijos es lo más importante.“Mis amigos me animaron, dicen que no canto tan feo y pues aquí estoy”, mencionó con una risa nerviosa.Aunque labora como obrera en una empresa maquiladora, el sueldo de 600 pesos por semana no le alcanza. “Pues sí me da mucha pena hacer esto (cantar en la calle), pero con eso no comen ni calzan mis hijos”, refirió la mujer.Ya que sus gastos van desde el pago de servicios, despensa y 250 pesos para la persona que cuida a los niños mientras labora.Dijo que duermen en un par de cobijas en el piso de la recámara, ya que el colchón de la cama se mojó.Relata que tenían un celular que le dejaba a sus hijos para estar en constante comunicación mientras ella trabajaba pero también se humedeció y dejó de funcionar.Su mayor temor es no poder brindar un lugar cómodo para sus hijos, dice que constantemente se levantan adoloridos por dormir en el piso.Mientras ella canta, pocas personas se acercan a dejarle algunas monedas en un recipiente de plástico que colocó frente a la bocina.“A veces me desespero porque no puedo darles más, pero trabajo y trabajo y nomás no me alcanza para volver a comprar todo”, refiere la madre de familia en tono de desesperación. (Maricela Morones / El Diario)