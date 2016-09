Descartan bono por término de administración

Al terminar la actual administración municipal, los funcionarios que dejarán el Municipio no recibirán ninguna especie de bono adicional o indemnización por haber terminado su gestión, declaró el tesorero municipal, Juan Miguel Orta Vélez.Dijo que únicamente se tiene contemplado el finiquito que corresponde a los días trabajados y al pago proporcional de las prestaciones a las que tienen derecho anualmente como lo es vacaciones y aguinaldo.“No existe ningún bono, no está contemplado en esta administración el otorgar algún tipo de compensación adicional a las que tengan derecho los empleados como lo es el aguinaldo, vacaciones o los días que haya trabajado”, añadió Orta Vélez.Dijo que tampoco habrá una indemnización debido a que los funcionarios ostentan puestos de confianza.“Solo habrá una liquidación o finiquito de los días laborados, vacaciones que no hayan cobrado y el proporcional del aguinaldo, exclusivamente. No hay una indemnización”, afirmó el tesorero municipal.De acuerdo con datos oficiales, el Municipio cuenta con 6 mil 329 empleados de base, 848 trabajadores eventuales y 85 funcionarios, incluyendo al alcalde.En el caso de los regidores y funcionarios, perciben compensaciones mensuales que van de los 5 mil a los 30 mil pesos, indican información de la página de Transparencia.Cada uno de los 18 regidores recibe 13 mil pesos mensuales en un bono de transporte más 2 mil 500 pesos para gasolina.Los regidores reciben también una compensación de 15 mil pesos mensuales que se suma a su salario de 36 mil 700 pesos por mes, lo que sumado al apoyo de transporte y gasolina alcanza los 67 mil 200 pesos por cada edil.La política de no otorgar bono final fue anunciada también por otros municipios como Chihuahua. En el caso del Gobierno del Estado y el Congreso no hay un pronunciamiento.

