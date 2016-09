Pachucos ¡sacan el tacuche!

Cargando

Mientras posa para la lente de la cámara, David Villar coloca su pierna derecha un paso adelante de la izquierda. Se echa hacia atrás, levanta un poco el rostro y sonríe ligeramente, mirando hacia el cielo a través de sus gafas oscuras.El hombre de 44 años hace este mismo ritual cada vez que tiene la oportunidad de ser fotografiado. Debe lucir la docena de piezas de colores que integran su atuendo; que se vean lo mejor posible para el fotógrafo que lo capta una y otra vez en posiciones similares.Decenas de exponentes de este estilo –unos provenientes de otras ciudades– se reunieron ayer en el Mercado Juárez, para celebrar por adelantado el aniversario 101 del natalicio de Germán Valdés “Tin Tan”, el máximo representante del pachuco mexicano de los años 40.A David le gusta su traje morado porque le brinda una gran satisfacción. Las telas no sólo son un vestuario y los zapatos blanquinegros no es un simple calzado.El vestuario que se mandó a hacer con un sastre por unos 3 mil pesos también le confieren el porte que deseó tener desde que vio la película El Rey del Barrio, cuando tenía 13 años: el de un pachuco.“Representa ser una persona aceptable a la sociedad”, expone quien lleva en el bolsillo un pequeño reloj pendiente de una cadenita. “Es salir a la calle con gusto y que la gente se detenga al verme y hasta se tome una foto conmigo”, dijo.Javier Alderete Núñez, integrante de la mesa directiva del mercado y el organizador del encuentro de pachucos, cuenta que la idea fue reunir a la mayor cantidad de admiradores del comediante, en el marco de los 70 años que el Mercado Juárez cumple este año.De acuerdo con él, las redes sociales fueron medio para convocar a muchos de los pachucos que se encontraron ayer, con sus holgados trajes a cuadros bicolores, tirantes, corbatas, sombreros, aretes, cadenas y lentes de sol, para exhibir sus pasos de baile.La familia de Francisco Pérez, por ejemplo, acordó asistir al evento simplemente porque todos se sienten parte del movimiento en Ciudad Juárez.El empleado de maquiladora, su esposa Griselda y los hijos de ambos, Jazmín, José y Jesús, bailaron en la explanada al ritmo de “Swing the mood”, canción que Jive Bunny and the Mastermixers hicieron famosa en 1989.“Es caro vestirse así, pero sí vale la pena. Mucha gente al ponerte esto te mira. Ya no te mira con miedo, te mira con mucho respeto. Si te pones el ‘tacuche’ y lo tratas de traer bien limpiecito, mucha gente se acerca. Se siente suave”, comenta con entusiasmo Francisco, quien más de la mitad de sus 35 años los ha consagrado a ser un pachuco.La elegancia que supone llevar puesto el holgado saco también le agrada al organizador del homenaje a Germán Valdés, quien se sabe de memoria la trayectoria de su ídolo y lo considera “el Juan Gabriel de los años 40” porque hizo a Ciudad Juárez destacar en el plano internacional.“Para mí es un gran orgullo”, comenta Javier. “Esta es una vestimenta muy elegante. Germán la hizo notar desde los cuarenta. Aunque mucha gente nos confunde con ‘cholos’, hay que diferenciarlos. El pachuco es elegante, educado. Nos da orgullo vestir este tipo de ropa”, dijo.

