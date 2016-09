Expide Onappafa 500 engomados

Unos 500 guiadores de Ciudad Juárez se integraron a Onappafa en una semana y hasta ahora los agentes de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) no les han recogido ningún vehículo, dijo el coordinador estatal de ese organismo, Manuel de la Rosa Sigala.Al respecto, las autoridades advirtieron que se trata de un fraude, ya que los oficiales de Tránsito tienen instrucciones de no respetar esas matrículas que no son oficiales.Sí se han dado unas cinco o seis ocasiones en que los oficiales pretenden “extorsionar” a los afiliados o que los han amenazado con decomisarles sus vehículos, agregó.Pero hasta ahora no han recogido ningún automóvil, pues en cuanto detienen a uno de los agremiados, de inmediato acuden en su defensa varios miembros de la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (Onappafa), informó.Expresó que tienen un grupo en una red social con el cual, en caso de un intento de decomiso a algún afiliado, acuden en defensa de su compañero.De hecho, hay un grupo de personas en Teto Car’s que está pendiente para salir de inmediato en apoyo a los guiadores que porten engomado de Onappafa y que pretendan ser detenidos por Tránsito, dijo.Ellos acuden a atender cualquier problema que se suscite porque el compromiso con los agremiados es que no sean afectados, agregó.No se ha recogido ningún vehículo, aunque a algunos sí les han levantado infracciones pero esto es algo que se va a hablar con el director de Tránsito, informó.No es posible que les exijan traer placas cuando se trata de vehículos de procedencia extranjera que no han sido importados, expresó.Además, son automotores que ya circulaban sin engomados ni placas, añadió.Claro que la autoridad nunca va a firmar un acuerdo, pero lo más seguro es que se logre que Tránsito actúe con tolerancia hacia los vehículos amparados por Onappafa, dijo.Esa organización inició el viernes 9 de este mes la expedición de engomados y placas de plástico a guiadores de vehículos ‘chuecos’, ya sea porque su importación no está permitida por la ley o porque no los han regularizado.Los guiadores pagan 700 pesos por adherirse a ese organismo, el cual inició operaciones en Ciudad Juárez en la fecha mencionada.