Aceleran jubilaciones en Municipio

Los trámites para jubilación de funcionarios y empleados del Municipio que buscan obtener una pensión de retiro prácticamente se duplicaron en la víspera del cambio de administración.Norma Sepúlveda Leyva, integrante de la comisión edilicia de Trabajo y Previsión Social en el Cabildo, informó que actualmente se revisan 40 trámites de jubilación, además de casi 50 solicitudes de certificado de reconocimiento de antigüedad, algunos con miras a pedir su retiro del Gobierno local.Apenas en junio pasado, la regidora Cristina Paz Almanza dio a conocer que más de 20 empleados de distintos niveles y dependencias –algunos que no rebasaban los 40 años de edad– solicitaron su jubilación. Pero la cantidad se duplicó de ese entonces a la fecha.Esta situación es atribuida en el Cabildo a que los burócratas buscan aprovecharse de la transición administrativa para gestionar su pensión.Entre las nuevas peticiones presentadas se encuentra la de exfuncionarios a quienes en junio se les rechazó por irregularidades en sus solicitudes y ahora insisten en realizar el trámite. Tal son los casos de Fernando Motta Allen, exdirector de Protección Civil, y de la excandidata a diputada local y excoordinadora de Audiencias Públicas, Lizbeth Alonso Carreón, se informó.Entre los funcionarios que gestionan su retiro se encuentra también la contadora del Municipio, Paola Ruiz; Alberto Reyes Rojas, regidor priista; el tesorero Juan Miguel Orta Vélez y la contralora Blanca Martínez, informó la regidora Norma Sepúlveda Leyva.Señaló que en los siguientes días la comisión volverá a revisar más expedientes, entre ellos el caso de Lizbeth Alonso Carreón, quien con apenas 35 años de edad y presuntamente 15 de servicio en el Municipio nuevamente ingresó su solicitud para ser pensionada.“Ella volvió por tercera ocasión a presentar documentos; exhibió una serie de recibos de nómina, la comisión los habrá de revisar. A mí me parece que si ella tenía documentos desde un inicio los debió haber presentado”, dijo la regidora panista.La edil refirió que esta semana la comisión de Trabajo y Previsión Social autorizó ocho jubilaciones y está a la espera de la opinión del Tribunal de Arbitraje Municipal para decidir si otorga ese derecho a Motta Allen.“Se autorizaron ocho y hay 25 expedientes debidamente integrados y la idea es que logremos sacar los de empleados que en esta administración iniciaron sus trámites, de tal manera que no le dejemos ningún rezago a la entrante en este aspecto y sobre todo dar certidumbre a los empleados, que es lo que les ha motivado a pedir su jubilación”, afirmó.Sobre el regidor Reyes Rojas, dijo que la comisión rechazó su trámite debido a que no cumple con la antigüedad estipulada en la normatividad y no se le puede considerar los tres años en el Cabildo porque se cargo no se considera como empleado de Municipio.Hasta el 2005 el reglamento de Trabajo y Previsión Social del Municipio contemplaba el retiro a partir de los 15 años laborados, con un porcentaje del 55 por ciento del sueldo y no consideraba restricciones a la edad.Sin embargo, durante la administración 2004-2007 de Héctor Murguía Lardizábal esa disposición fue reformado y al entrar en vigor se impusieron candados para que los empleados cumplieran mínimo 15 años laborados y 60 de edad.La cantidad de trámites de jubilaciones compromete la suficiencia del Fondo de Pensiones y Jubilaciones, que ya de por sí se encuentra en crisis y cuenta apenas con alrededor de 420 millones de pesos, cantidad para cubrir un año de la nómina de los trabajadores en retiro. (Con información de Juan de Dios Olivas y Gabriela Minjáres / El Diario)

