Harán cena para becar a 5 estudiantes tarahumaras

Cargando

La falta de recursos económicos aunado a la discriminación han provocado que los estudiantes de la comunidad tarahumara desistan de continuar con su preparación académica.Actualmente cursan preparatoria cinco de los seis adolescentes de la zona, sin embargo, la carencia de dinero ha generado que en repetidas ocasiones falten a clases o no lleven la tarea completa por falta de materiales.En esta situación se encuentra Marisol Quintero Hernández, de 17 años, quien cursa el quinto semestre en el Conalep plantel uno.Debe tomar un camión de la colonia hacia la zona Centro y de ahí a la institución ubicada en la avenida Rafael Pérez Serna y por las tardes al salir de clases, repite el camino.En este trayecto invierte 20 pesos, es decir 400 aproximadamente por mes, dinero que no tiene su madre.A pesar de todas las adversidades, ha logrado mantener un promedio de nueve en su paso por el nivel medio superior.Aún no sabe qué va a estudiar, pero sus dos opciones son Enfermería y Gastronomía, comentó.“Es difícil porque mi mamá no tiene dinero, tengo otros hermanitos que también van a la escuela”, platicó Marisol.Ante esto la gobernadora de la comunidad, Rosalinda Guadalajara, en coordinación con Ángel Estrada y el actor Daniel Giménez Cacho, realizarán una cena para recaudar fondos y de esta manera poder costear becas educativas para los cinco alumnos.Este evento se realizará el próximo 29 de septiembre en las instalaciones de Café Único, ubicado en la avenida Paseo Triunfo de la República a partir de las nueve de la noche con un donativo por persona de 500 pesos.Estrada refirió que quienes ingresan a primaria, muchos abandonan las aulas por la falta de recursos en sus hogares.Continúan muy pocos en secundaria y una mínima parte avanza a la preparatoria, ya que en esa edad son productivos laboralmente y prefieren trabajar para apoyar en su casa.Otra de las problemáticas a las que se enfrentan algunos de los menores es la discriminación que va desde los compañeros hasta los docentes que a pesar de estar en planteles interculturales se niegan a impartir clases en el dialecto tarahumara, dijo la gobernadora de la comunidad.Explicó que han solicitado becas académicas en dependencias del Municipio y del Estado pero les fueron negadas.“Queremos que estudien, que cumplan sus metas y cuando ellos terminen su preparatoria y sigan con la universidad serán un ejemplo para los niños y eso nos va ayudar bastante”, afirmó Guadalajara.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.