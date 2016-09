Tránsitos no reciben armas aún, dicen

Pese a la entrega de armas “que permitirán a la Policía y Tránsito Municipal fortalecer las garantías de seguridad para la población”, los agentes viales aún carecen del armamento para salir a trabajar.En los eventos masivos donde el personal operativo de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) está implementando vigilancia especial, se observa que muchos de los oficiales carecen del arma de cargo oficial y esto se debe a que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) no asigna el armamento correspondiente.“Estamos revisando el armamento recibido y que está en proceso de registro, primero vamos a considerar los faltantes del personal de la Secretaría y posteriormente a los agentes de Tránsito, lo que es un hecho es que ellos no recibirán armamento nuevo”, dijo ayer el secretario César Omar Muñoz Morales.Precisó que la SSPM está por graduar a una última generación de oficiales y para los cuales se debe asegurar el armamento, posteriormente serán repuestas las armas faltantes y el cambio de aquellas que deben ser repuestas por antigüedad.El remanente será el asignado a Tránsito, dijo el jefe policiaco.El miércoles anterior fueron entregadas durante un acto oficial un total de 588 armas; 385 eran largas calibre .223, así como 203 armas cortas calibre 9 milímetros.De igual forma se hicieron llegar 187 mil 830 cartuchos calibre .223 y 196 mil 500 cartuchos calibre 9 milímetrosEn la ceremonia oficial el presidente municipal Javier González Mocken dijo que la Policía Municipal y Tránsito han tenido un cambio para bien “lo que ha permitido contar con agentes más preparados, con mejor calidad de entrenamiento y equipamiento, pero también con mayor alto grado académico”.Ayer trascendió que son más de 100 oficiales viales que carecen de armas. El dato no es preciso debido a que la DGTM prefiere reservar el número de elementos desarmados por razones de seguridad.El director de Tránsito, Óscar Luis Acosta García, confió que esperan armar a los oficiales antes de que concluya la actual administración“Ya las están asignando. Tiene que aprobarlo Fiscalía General del Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional en particular para cada elemento”, explicó.El servidor público es de los mandos que cuenta con una pistola calibre 9 milímetros, la cual suele llevar en la fornitura atada a la pierna derecha cuando usa el uniforme operativo.Entrevistados respecto a la falta de armamento, los agentes viales manifestaron su inconformidad, al señalar que los ciudadanos asumen actitudes más agresivas.“Cada vez se ponen más difíciles las cosas en la calle con la gente. En la ciudad de Chihuahua todos los agentes viales andan armados porque son estatales y aquí nomás armaron a unos cuantos”, dijo un oficial que solicitó la reserva de su nombre y que carece de armamento a pesar de estar asignado a la seguridad vial en la zona Centro.

