Dólar caro pone en riesgo hasta la salud

El alza en el dólar no sólo ha encarecido los alimentos de consumo básico, sino también productos relacionados con la salud, indican datos estadísticos y organismos empresariales.La industria de la vivienda recibió igualmente el impacto del fortalecimiento del dólar, ya que el costo de las casas se incrementó por el repunte de precios de los materiales de construcción.De acuerdo con la sección especializada en farmacias de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), la mayoría de los laboratorios son extranjeros y tasan sus artículos en dólares, por lo que la paridad cambiaria ha repercutido en los costos finales.Según el Índice de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de julio de 2015 a julio de 2016 algunos fármacos aumentaron su costo hasta un 10 por ciento, siendo los destinados a la diabetes, antibióticos y los analgésicos los que sufrieron mayor alza.Por tipo de medicamento, el Inegi establece que para la diabetes la inflación anual fue de 10.11 por ciento, antibióticos 9.32 por ciento, analgésicos 8.26 por ciento y antigripales 8.27 por ciento.Hugo Venzor Crabtree, presidente de la Cámara Nacional de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) dijo que el sector que representa no ha quedado exento del fortalecimiento del dólar.Un reporte reciente de Sociedad Hipotecaria Federal arrojó que en el primer trimestre de 2016 la vivienda en la ciudad subió un siete por ciento.El titular de la Cámara explicó que dicha modificación en el precio de las casas es porque constantemente suben los insumos para producirlas, materia prima que también está ligada al tipo de cambio.Al ser cada vez más cara la producción de unidades para habitar, el costo de la misma también se ve modificado, agregó.Luis Alamilla Ocaña, economista del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ), dijo que la depreciación del peso frente al dólar golpea con mayor fuerza la economía fronteriza, que convive a diario con ambas monedas.Organismos empresariales estiman que el 80 por ciento de los productos de consumo básico son importados.A esto se suman los compromisos adquiridos en dólares como las rentas, deudas que incrementan cada vez más en pesos con la volatilidad.El dólar ligó ayer cuatro jornadas al alza en el mercado internacional de divisas y cerró en un máximo histórico de 19.6106 pesos, 26.53 centavos más que ayer.Esta nueva cotización de la divisa en el Foreign Exchange Market (Forex) representó para el peso mexicano una depreciación de 1.35 por ciento.Los mercados mexicanos no operaron ayer por el feriado de las fiestas patrias, pero en Forex estableció una nueva marca al venderse hasta en 19.67 por unidad al mayoreo.El pasado jueves la moneda alcanzó en ventanilla de bancos un máximo récord al tocar los 19.77 pesos a la venta.Los centros cambiarios tuvieron una cotización a la venta de hasta 18.40 pesos, se apreció en un recorrido.Alamilla Ocaña explicó que esta semana el dólar fue impulsado por la caída en los precios del petróleo, una posible alza en las interés por parte de la Reserva Federal y el contexto político entorno a las próximas elecciones en Estados Unidos. (Cinthya Ávila / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.