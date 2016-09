Dan el Grito al son de Juan Gabriel

Miles de fronterizos celebraron anoche el tradicional Grito de Independencia en medio de color, pirotecnia, folklor, antojitos, mariachi y los temas del Divo de Juárez, en el estacionamiento del estadio Benito Juárez.Los asistentes pusieron color y sentimiento al evento al asistir vestidos con trajes típicos del país, banderas y al ritmo de las canciones de Juan Gabriel.La orquesta Esperanza Azteca tuvo una actuación destacada con el Himno Nacional previa a la ceremonia, encabezada por el presidente municipal, Javier González Mocken.“De ser la ciudad más violenta del mundo hace seis años ahorita podemos decir que estamos en sana paz disfrutando de las fiestas de Independencia”, expresó el alcalde.Dijo que estaban llegando asistentes de todos lados y le daba mucho gusto.“Hay un gran respeto a la gente, hay una gran civilidad, somos una gran ciudad, como decía Juan Gabriel ‘Somos la número uno’”.“Estamos dando una muestra al mundo de cómo somos y como nos comportamos”, expresó.Informó que hubo un desplazamiento de seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPM) y de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM), además de Protección Civil que fueron ubicados estratégicamente.“Esperamos entre 40 a 60 mil gentes; lo hicimos en este lugar para que no hubiera limitantes en cuanto a visibilidad ya que si lo hubiéramos realizado en la Presidencia vieja como se hizo unos años la gente no alcanzó a ver y pasó muy rápido. Aquí se instalaron pantallas y sonido”, señaló.Dijo que el espectáculo musical estuvo muy bien armado.“Juárez necesita la unidad de su gente y que sigamos con ese entusiasmo que está ciudad ha demostrado al mundo, con su trabajo, educación y coraje para vivir y seguir siendo una mejor ciudad.”, expresó.Antes de dar el grito, Mocken presidió una reunión con invitados especiales en el Parque del DIF.“Pedimos a los invitados que no traigan licor, estamos de una manera muy sana participando de una fiesta Mexicana”, señaló.Horas antes, cerca de 500 empleados de maquiladora se concentraron anoche en el Monumento a Juárez para dar el “Grito Maquilador”.Él evento organizado por “Obreros Maquileros de Ciudad Juárez A.C.” fue apoyado por otras organizaciones sociales de ciudad Juárez y de otras partes del país.Como parte de la manifestación se ofreció un espectáculo artístico en el que participó un grupo musical norteño, grupos de baile y cantantes.Los organizadores pidieron a los trabajadores que disfrutaran las presentaciones en compañía de sus familias.Además, en la plaza se instalaron puestos de comidas como tamales, aguas frescas y otros antojitos mexicanos.Con el propósito de prevenir accidentes en los día de asueto, la Policía Federal implementó en carreteras el operativo “30Delta”.La actividad consiste someter a revisión médica aleatoria a los choferes del autotransporte público federal y privado, dijo Húber Corral Anchondo, subdirector de Transporte del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Chihuahua.Para esto, se instalaron puntos de revisión en el kilómetro 342 del tramo Juárez-Villa Ahumada y en el 31 del tramo Chihuahua-El Sueco, agregó.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.