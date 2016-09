Hallan más restos óseos en rastreo en arroyo de El Navajo

La Fiscalía General del Estado a través del vocero Arturo Sandoval informó ayer que en el rastreo ciudadano se localizaron varios fragmentos, al parecer restos óseos que fueron llevados al Semefo por los antropólogos forenses para iniciar los trabajos científicos y determinar si son o no restos humanos; en caso positivo, determinar el sexo y tiempo de muerte.El rastreo fue realizado por los integrantes de organizaciones sociales pese a que el pasado miércoles un grupo de hombres armados emboscaron a elementos de la Fiscalía General del Estado.Sandoval dijo que estos son rastreos ciudadanos conformados por organizaciones no gubernamentales vinculadas a mujeres ausentes y/o extraviadas.Informó que los operativos fueron en el área del arroyo del Navajo, en el mismo perímetro de siempre y donde se brindó seguridad a los integrantes de las asociaciones.Sandoval señaló que también si es el caso iniciarán con la clasificación y asociación de los fragmentos con los restos localizados meses atrás en ese lugar para lograr su identificación.Anuncio que los rastreos continúan hoy y el domingo.El Diario informó que los ciudadanos no desistieron de realizar tal búsqueda, pues consideran que la emboscada que sufrieron ministeriales el miércoles pasado es sólo una intimidación de parte de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito (FEM).Carla Palacios, integrante del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte –una de las instituciones que participarán en la actividad–, dijo que sostienen lo anterior porque una parte de las personas que la organizan estaban en ese momento en aquel punto y “no hubo indicio de absolutamente nada, ningún movimiento, ningún policía”.“Es absurdo que lleguen y nos digan esta versión de que hubo un altercado ahí cuando no hubo nada. Ellos estuvieron desde las ocho de la mañana, ellos no vieron nada. Evidentemente, el rastreo va a seguir”, dijo al señalar que en total, unas 80 personas acudirán a El Navajo, donde en anteriores ocasiones han sido encontrados restos de mujeres.En el rastreo participaron los integrantes de las organizaciones Frente Marginal, Asamblea Regional Paso del Norte, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y Asociación Nacional de Abogados Democráticos.También, los miembros del Grupo de Acción por los Derechos Humanos, el Colegio de la Frontera Norte y Zorros del Desierto.

