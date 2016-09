El recién aprobado Plan de Desarrollo Urbano Sostenible (PDUS), que acota a la mancha urbana los nuevos fraccionamientos, enfrentó a desarrolladores y autoridades.Mientras el representante del gremio dijo que el Plan aumentará el rezago en los sectores ya habitados ubicados fuera del ‘cinturón virtual’, el presidente municipal señaló que la intención de redensificar la urbe responde a intereses de la ciudadanía y no de particulares.Hugo Venzor Crabtree, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), indicó que un 90 por ciento de los nuevos proyectos para construir casas están fuera del perímetro establecido en el PDUS.Dijo estar en desacuerdo con la implementación del contorno de redensificación, debido a que prioriza áreas ya urbanizadas y deja de lado zonas en donde hay atrasos.“Consideramos que debieron enfocarse a la zona donde vive la mayor parte de la gente con menores ingresos en la ciudad, que es el suroriente”, refirió.El Plan de Desarrollo Urbano Sostenible, avalado por el Cabildo el pasado jueves, define un perímetro de contención en contra de la dispersión urbana formado por el bulevar Independencia, Juan Pablo II, Bernardo Norzagaray y Camino Real.Dentro de ese anillo virtual se ofrece a los desarrolladores de unidades habitacionales descuentos en las licencias de construcción e incentivos como el subsidio a la vivienda económica que otorga el Gobierno federal.Fuera de ese cinturón se establecen condiciones como dotar de áreas verdes, mayor donación de predios para equipamiento y permisos sin deducción, lo que repercutirá en el costo final de la morada.La finalidad es que quienes vayan a vivir lejos de la mancha urbana cuenten con la infraestructura social y educativa necesaria, indicó el jueves en la sesión extraordinaria de Cabildo el regidor José Márquez Puentes.El presidente municipal, Javier González Mocken, dijo ayer que el Plan siguió el proceso de consulta de 60 días que establece la Ley.“Los desarrolladores tendrán sus intereses que proteger, pero aquí los intereses del pueblo son los que tenemos que proteger nosotros”, puntualizó ayer.Venzor señaló que las sesiones en las que participó el organismo relacionadas con el PDUS se acordó que los complejos ya autorizados quedarán con los lineamientos del documento de 2010.Reiteró que por ello los planes para levantar hogares continúan.Dijo que la vivienda clasificada como media y residencial sí está en el área delimitada por el PDUS.Sin embargo, datos del Infonavit indican que de los 13 mil 183 créditos formalizados hasta el 31 de agosto de este año, el 42 por ciento corresponden a derechohabientes con ingresos de hasta 2.6 salarios mínimos, proporción de la población que adquiere casas tipo económica.Respecto a la obligación de los constructores de dotar de infraestructura cuando se pretenda edificar fuera del perímetro de contención, mencionó que la Canadevi revisará la versión final pues sólo incluía algunas zonas, entre ellas la reserva del Valle de Juárez y puntos aledaños a Ciudad Universitaria.Venzor Crabtree indicó que la Cámara no planea alguna acción para revertir el Plan, pero no descartó que algún constructor lo haga en lo particular.El PDUS regirá el desarrollo urbano de la ciudad en los próximos años. Entrará en vigor una vez que se publique en el Periódico Oficial del Estado.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.