Reciben agua sólo de noche

Lo más difícil de no tener agua corriente en la llave es el momento de lavarse las manos e ir al baño, “que son las necesidades básicas”, lamentó Octavio García Rodales, habitante de la colonia Lázaro Cárdenas, al poniente de la ciudad.Aseguró que desde hace dos meses, aproximadamente, sólo hay agua en las madrugadas, y hay que levantarse a las 2:00 ó 3:00 a llenar recipientes para las necesidades más importantes.Almacena cuatro botes de 20 litros para bañarse, tres ollas grandes para hacer comida, y un bote para el baño, además de agua para el perro.“Yo estaba viendo que ya se iba a acabar el agua y que íbamos a batallar, pero no pensé que fuera tan pronto”, aseguró.Vecinos del lugar y de la colonia Insurgentes aseguraron que en las últimas semanas han tenido problemas con el suministro, el agua se va por días enteros, llega con poca presión o sólo durante unas horas del día.La vocera de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Adriana Gutiérrez, dijo que no tenían conocimiento de la situación y aseguró que la Dirección Técnica del organismo iba a ir a revisar qué pasa.Rosenda Gallegos, vecina de la calle Hospital en la colonia Insurgentes, contó que ayer en la mañana no había suministro, y que el miércoles y jueves no tuvo en todo el día.En la calle Joaquín Terrazas de la colonia Lázaro Cárdenas, Socorro Castillo mencionó que hace como un mes que el agua se va a las 12 o una de la tarde y regresa hasta 7:00 u 8:00 de la noche.Lorenza Jaques, que vive en una parte alta de la calle Durazno, en la misma colonia, explicó que a las 3 de la mañana tiene que agarrar y hasta lavar ropa a esas horas, “porque amanece sin agua”.“Tenemos mucho que no pasaba esto”, aseguró la mujer.Otras colonias donde los habitantes únicamente tienen el servicio en la madrugada, son la Toribio Ortega, localizada al surponiente de la ciudad.En ese caso, informó la JMAS recientemente, es porque los vecinos de la parte baja de la Toribio Ortega la desperdician mucho.De esta manera, el organismo únicamente reconoce que en la ciudad sólo hay “tandeo” –es decir, que el agua se corta unas horas y regresa en otras–, en un área de Barrio Nuevo.La Junta Municipal de Agua y Saneamiento dio a conocer que no hay estudios para determinar la suficiencia de las dos fuentes de abastecimiento en la zona, el Bolsón del Hueco, que comparte con Estados Unidos, y el Bolsón de Mesilla, conocido como Conejos-Médanos.En la región hay 210 pozos, de los cuales 180 están en condiciones de operar, y 30 están detenidos porque la calidad del agua ya no es buena o porque la extracción ha disminuido, establecen datos de la JMAS. (Araly Castañón / El Diario)