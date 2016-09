Hallan a hombre sin vida en el Valle

El Ministerio Público investiga la muerte violenta de un hombre en hechos ocurridos el pasado miércoles en la región del Valle, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).Pese a que el fiscal en la Persecución e Investigación del Delito Zona Norte, Enrique Macías Villarreal, aseguro que en el ataque a balazos no hubo muertos ni lesionados; tampoco detenciones, personal castrense dio a conocer el hallazgo de un cuerpo con huellas de violencia en un rancho en Praxedis G. Guerrero.En este caso, el levantamiento del cadáver ocurrió muchas horas después del hecho, ya que la unidad oficial del Servicio Médico Forense carecía de gasolina para su movilización, trascendió.Ayer el personal de Comunicación Social de la FGE dijo que sí fue localizado el cadáver de un hombre de aproximadamente 40 años, el cual vestía una playera guinda, un pantalón de mezclilla y zapatos de trabajo, el cual presentaba como huellas de violencia heridas producidas por proyectil de arma de fuego.Presuntamente esta persona portaba un arma larga calibre 7.62x 39 milímetros y un cargador con 6 cartuchos percutidos, dio a conocer la fuente consultada.El cuerpo fue localizado en el rancho El Valle, ubicado en el ejido San José Paredes, del municipio de Praxedis G. Guerrero y que geográficamente se encuentra retirado del arroyo El Navajo, se informó.“No podemos decir que se trata de un homicidio. Se investiga una muerte violenta porque esta persona probablemente murió en el intercambio de balas con los agentes ministeriales y de ser así se aplica el excluyente de responsabilidades al actuar en defensa propia. Esta persona portaba un arma larga y un cargador con 6 cartuchos útiles”, dijo personal del área de Comunicación Social de la FGE.De acuerdo a la versión oficial, el pasado miércoles por la mañana un comando de hombres armados emboscó a elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) cuando realizaban un rastreo en el Arroyo El Navajo, lugar donde se han localizado restos de mujeres desaparecidas, en el municipio de Praxedis G. Guerrero.Oficiales que custodiaban el trabajo de los agentes del Ministerio Público repelieron la agresión, pero al verse superados por el número de pistoleros –que se dijo eran alrededor de 20– optaron por huir corriendo.Enrique Villarreal Macías, fiscal en la Persecución e Investigación del Delito Zona Norte, informó que en el ataque a balazos no hubo muertos ni lesionados; tampoco detenciones.El funcionario no precisó a qué grupo del crimen organizado pertenecen los agresores.La balacera se suscitó alrededor de las 10:30 horas y en cuestión de minutos la zona del Valle fue blindada con casi un centenar de patrullas de las policías Municipal, Estatal, Ministerial y Federal, así como del Ejército.“Dicen que andaban haciendo unos rastreos y de repente les salieron varios (hombres) con armas de entre los cerros. Cuando se dieron cuenta ya estaban rodeados, tuvieron que salir corriendo”, dijo un jefe policiaco que custodiaba las labores de vigilancia en la carretera Juárez-porvenir.El Arroyo del Navajo está ubicado en las faldas de la Sierra de San Ignacio, a unos 10 kilómetros del poblado El Porvenir, en el kilómetro 75 de la carretera Juárez-Porvenir.

