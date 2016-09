Se solidarizan en la UACJ con tragedia en Guadalajara

Cargando

Docentes y alumnos de la licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) lamentaron aquí el fallecimiento de una de sus colegas en la Fiscalía Central de Jalisco como producto de un ataque en el que otras tres personas resultaron heridas de gravedad.Al mismo tiempo, la delegación local de la Federación Nacional de Estudiantes y Egresados de Trabajo Social (Feneets), presente en la UACJ, reprobó la falta de medidas y protocolos de seguridad de parte de las autoridades de aquel estado, el cual, afirman, quedó en evidencia en este caso.Como parte de un pronunciamiento público hecho en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA), la coordinadora de la carrera, Adriana Osio Martínez, dijo que este hecho expone la vulnerabilidad en la que se encuentran los trabajadores sociales al constituir el primer contacto entre las personas y las instituciones que las ayudan.Como señal de solidaridad con las víctimas, los presentes colocaron mensajes con cartulinas en los cristales de la puerta del edificio C en los que manifiestan sentir luto por este acontecimiento.“Todas las instituciones en las que trabajamos no tienen medidas de seguridad”, lamentó la titular del programa académico. “Los hospitales, las fiscalías. Diversas instituciones a donde las personas pueden ir con ciertos problemas de salud mental y tienen acceso a las armas”.La trabajadora social que murió en la Fiscalía fue identificada como Verónica García Carmona, quien tenía 58 años y pertenecía a la Feneets.El ataque ocurrió alrededor de las 10 de la mañana en aquella institución localizada en la ciudad de Guadalajara y fue perpetrado, de acuerdo con el fiscal de ese estado, por un hombre que se dedicaba a gestionar trámites en la dependencia.María Angélica Payán Meza, docente de la UACJ y secretaria de Honor y Justicia de la Feneets, dijo que un hecho como el que ocurrió en esa localidad puede ocurrir con facilidad aquí, donde las condiciones de seguridad en que los trabajadores sociales llevan a cabo sus labores no son adecuadas.“El movimiento es en apoyo al gremio, a la familia de nuestra compañera. El gremio reconoce a la delegación de Juárez como una delegación fuerte, unida, que siempre está apoyando en todos los movimientos. No nos podíamos quedar atrás. Los alumnos están consternados; nosotros también lo estamos”, comentó.La representante llamó a las autoridades locales a que garanticen la seguridad y a que redoblen sus esfuerzos en esa materia.“Es importante que no se minimice el trabajo, que no se piense que nada más hacemos entrevistas”, mencionó. “Nosotros recibimos al usuario con la problemática que trae, entonces es importante que nos brinden seguridad”.

