Activan operativos por desfile y Feria

Autoridades municipales tienen listos los operativos de vigilancia para el desarrollo del desfile conmemorativo del 16 de Septiembre y el comienzo de la Fiesta Juárez. En el primero se espera un promedio de 80 mil a 100 mil asistentes.La Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM), realizó un llamado a la ciudadanía a no conducir después de haber consumido bebidas embriagantes y evitar accidentes viales.Óscar Luis Acosta García, titular de Tránsito Municipal, dijo que se busca evitar que guiadores se conviertan en protagonistas de atropellos y choques.Mencionó que para el desarrollo de la parada cívica, la corporación cerrará el área que comprende de la avenida De las Américas a la Costa Rica, sobre la 16 de Septiembre.El cierre se realizará de las 8 de la mañana a la una de la tarde.Acosta García hizo un llamado a los padres de familia a no soltar en ningún momento a los menores de edad pues dentro de los contingentes habrá caballos y vehículos automotores.Toda el área del desfile, así como calles aledañas, estarán resguardadas por un operativo de 30 elementos viales que se encontrarán en las calles cerradas, así como aquellas que cruzan entre De las Américas y 5 de Mayo.En caso de tener alguna emergencia, dijo, pueden comunicarse al teléfono de 066 o al 737-0300 para ser auxiliados, las 24 horas del día.También cuatro ambulancias, paramédicos pedestres, bomberos y 14 inspectores de Protección Civil estarán al pendiente del desfile, dio a conocer el director de la dependencia, Efrén Matamoros.Recomendó a quienes vayan a ir a presenciarlo a que lleven sombrero o sombrillas porque se espera un día soleado.“Para que se protejan un tanto del sol, llevar una botellita de agua para que se hidraten y no tengan ningún problema de estar buen rato en el sol”, mencionó el titular de Protección Civil.El desfile iniciará a las 10 de la mañana en 16 de Septiembre y Brasil, y el palco de honor se instalará en 16 de Septiembre y Perú.Tendrá una duración de unos 90 minutos, participarán cientos de estudiantes de los diferentes niveles educativos, escoltas, bandas de guerra, carros alegóricos, jinetes motociclistas y ambulancias, se informó.Además la circulación vehicular se cerrará en la avenida 16 de Septiembre, de la avenida De las Américas a la calle Lerdo, a partir de las 9 de la mañana.En el desfile participarán 43 contingentes con cerca de mil 778 personas, dio a conocer el director de Educación y Cultura del Municipio, Jesús José Rodríguez Torres.Agregó que marcharán 44 escoltas y 34 bandas de guerra.Con motivo del desfile de Independencia, este día se prohibirá la venta de bebidas alcohólicas en todos los comercios, de las 9:00 de la mañana a las 2 de la tarde, informó el jefe de la Oficina Desconcentrada de Gobernación, Ángel Olivas Rico.La disposición es para todos los establecimientos que expenden, distribuyen o donde se ingieren bebidas alcohólicas, aseguró el funcionario.La medida se implementa con fundamento en lo dispuesto por el Artículo séptimo, fracción III de la Ley que regula el funcionamiento de establecimientos que comercializan las citadas bebidas. (F. Chávez / A. Castañón / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.