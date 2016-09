Descarta alcalde suplente buscar la Presidencia

El presidente municipal suplente, Javier González Mocken, descartó participar como candidato a la alcaldía para futuras elecciones, ya que dijo pretende iniciar proyectos personales.“No está en mis planes todavía pensar en esa posibilidad, tengo otros proyectos personales para realizar en los próximos días y meses; organizando mi vida personal, ya estoy pensando en algunos aspectos de actividades privadas que me puedan generar ingresos que me permitan mantener dignamente a mi familia”, respondió.Dijo que dedicarse a la docencia, luego de terminar su gestión el 10 de octubre, no es una prioridad, pero si tuviera la oportunidad de ejercer lo haría sin cobrar salario.“Sí me gusta mucho dar clases, pero si se da esa posibilidad en la universidad (UACJ) o en alguna otra institución de educación superior lo haría de manera voluntaria sin cobrar absolutamente nada”, aseguró el abogado.Aseguró que estará muy pendiente de la siguiente gestión municipal, encabezada por el independiente Armando Cabada Alvídrez.“Porque dejamos proyectos casi logrados en el ámbito federal, en las bolsas federales de miles de millones de pesos, en donde estamos siendo ambiciosos en el desarrollo de la ciudad”, expuso ayer tras terminar el ensayo general de la ceremonia del Grito de Independencia.González Mocken dijo que algunas de las cosas que faltaron por hacer en los 10 meses que ha estado al frente de la administración municipal es la modernización del transporte público, abatir el rezago en pavimento y dotar de servicio de agua potable, drenaje y asfalto a colonias del surponiente.Además, la rehabilitación de 4 mil parques, perfeccionar el entrenamiento de la Policía y erradicar la violencia en la ciudad.“Dejar en ceros los crímenes de la ciudad, todo eso nos faltó, pero bueno, le dejamos la intención a la nueva administración de que haga una buena administración y que todos estemos contentos en Juárez, eso es lo más importante”, dijo el presidente municipal.González Mocken inició la administración 2013-2016 como presidente municipal suplente, y el 3 de diciembre del 2015 asumió la alcaldía, luego de que su antecesor Enrique Serrano Escobar, solicitó licencia para separarse de su cargo y convertirse en el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura.Tras haber perdido las elecciones del 5 de junio pasado, Serrano decidió no regresar al puesto.

