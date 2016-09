Seis años en espera de justicia para Luis Carlos

Seis años han transcurrido desde el asesinato de Luis Carlos Santiago Orozco, fotógrafo de El Diario de Juárez, sin que autoridades esclarezcan el hecho, incluso, manteniendo las investigaciones estancadas.Jorge Enrique González Nicolás, fiscal general del estado, reconoció que al concluir su administración en la Fiscalía General del Estado (FGE) varios expedientes quedarán abiertos, por lo que será el Gobierno entrante quien tenga responsabilidad de resolverlos.Familiares del fotoperiodista asesinado dicen haber perdido la esperanza de que autoridades detengan a los responsables del crimen, quedándoles sólo el recuerdo de su ser querido.“Como todos los años siempre es lo mismo: estar reclamando. Este año es diferente a los demás, la tristeza y el enojo han desaparecido, lo único que no desaparece es la indignación hacia las autoridades porque no investigan tu muerte, pero al ver que aún no pueden resolver el caso de las mujeres desaparecidas de la ciudad, solamente queda ver que estás en una lista de espera para que se pueda dar prioridad a tu caso, el cual lleva ya más de 6 años en el olvido”, citaron familiares en una carta elaborada en memoria de Luis Carlos.Érick Humberto Franco Orozco, sobrino del fotógrafo que tenía 21 años cuando le quitaron la vida, refiere en su escrito que la familia siempre lo recuerda como una persona de bien y busca que su recuerdo perdure.“Tu familia ha vuelto a recuperar el brillo que perdió hace muchos años, tu espacio jamás se podrá llenar pero sí lo podemos cubrir con recuerdos los cuales se hacen cada vez que hay una reunión familiar. Siempre se te menciona en comentarios donde salen a la luz las cosas que hacías cuando aún estabas con nosotros; tus sobrinas ya crecieron, aquellas niñas que alguna vez cargaste en tus hombros, pues ya no lo pudieras seguir haciendo porque ya pesan más y se convirtieron en todas unas mujeres; tu nuevo sobrino el cual acaba de entrar al kínder ya está creciendo, tu nueva sobrina la cual tiene meses también se ha convertido en los ojos de todos nosotros, cada vez llegan más nuevos integrantes a esta familia y espero que desde donde tú estés los vigiles con esa cámara que tienes, la que se fue contigo al momento en que partiste de este mundo (…)”, cita el documento.Franco Orozco, quien se convirtió en fotoperiodista al inspirarse en el trabajo de su tío asesinado, señala que no están conformes con las investigaciones oficiales en torno al caso.“Aquí todos te recordamos, tú sigue tranquilo, que donde quiera que estés, tú cuidas de nosotros, mientras tanto seguiremos aquí preguntándonos ¿A quién pediremos justicia?”, concluye la misiva.González Nicolás dijo durante su vivista esta semana a Ciudad Juárez que el estancamiento de las investigaciones por homicidio se debe a que no todos pueden ser resueltos rápidamente, pues algunos requieren de mayor investigación y reunión de pruebas de parte del Ministerio Público.“El Ministerio Público esclarece asuntos de hace dos, tres, cuatro, cinco años; quisiéramos que siempre fuera con gran rapidez. Sí quedan muchos pendientes, pero cuando llegamos había otros. Se quedan pendientes para que los tome la nueva Fiscalía”, dijo el fiscal.Los hechos en los que fueron baleados Santiago Orozco y Carlos Manuel Sánchez Colunga –otro fotógrafo que entonces también era practicante–, ocurrieron poco antes de las tres de la tarde en el estacionamiento del centro comercial Río Grande Mall, ubicado en Paseo Triunfo de la República y Adolfo López Mateos.Ambos viajaban en un vehículo Nissan Platina con matrícula nacional, propiedad de la familia De la Rosa Hickerson, que tenía gran amistad con Luis Carlos.Cuando estaban buscando un lugar para estacionarse, un automóvil gris se les emparejó y les dispararon.Santiago Orozco murió en el lugar. Los proyectiles alcanzaron también a Sánchez Colunga, quien tomó su cámara fotográfica para salir por la ventana del copiloto y correr hacia el interior del centro comercial en busca de protección.Testimonios recogidos en el lugar de los hechos establecen que los agresores eran dos hombres de apariencia juvenil.Agentes de la Unidad Especializada en Delitos Contra la Vida abrieron la carpeta de investigación 23277/10 por homicidio calificado.

