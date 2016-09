Piden en la UTCJ certeza laboral

Los maestros, personal administrativo y operativo que conforma el Sindicato de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) solicitaron a través de un posicionamiento certeza social y económica, ya que actualmente se rigen por contratos cuatrimestrales.Raymundo Escalante Vales, secretario general de la Delegación Sindical del Servicio a la Educación de la UTCJ, explicó que los que están bajo ese esquema de trabajo no tienen oportunidad de generar antigüedad, solicitar préstamos o hacerse acreedor a una jubilación.Ayer le entregaron ese documento al rector de la institución, Ernesto Luján Escobedo, en una reunión a puerta cerrada en las oficinas de Rectoría.La UTCJ está ubicada en la colonia Lote Bravo, en la prolongación de avenida Las Torres, al suroriente de la ciudad.Este es el primer planteamiento que realiza el recientemente formado sindicato que agrupa a poco más de 800 personas, entre profesores, directores de carrera, personal administrativo, de intendencia y mantenimiento de la universidad.“Nos dimos a la tarea de revisar el reglamento interno y detectamos algunas situaciones que no favorecen a la plantilla docente”, mencionó en la entrevista.Dijo que fueron asesorados por abogados para lograr determinar los derechos de cada uno de los trabajadores.Aseveró que no hay ningún beneficio o estabilidad para el trabajador.El primer punto y el más importante de dicho posicionamiento es lograr dar certeza al empleado, que a los cuatro meses no será despedido, indicó el secretario general.“Queremos que revisen este documento para llegar a una negociación, estamos en una firme postura de beneficiar a nuestros profesores”, expuso.Esta propuesta abarca y busca la basificación de los trabajadores, aunque algunos están de planta, la mayoría se rige bajo un contrato.“Si tenemos tanta propuesta educativa por qué no darle las plazas a los maestros, hay muchos jóvenes a los que nos debemos y nosotros también queremos estar estables para beneficio de nuestras familias”, argumentó en la entrevista.Respecto a este documento no se pudo obtener la postura del rector ya que la reunión se realizó de manera privada. (Maricela Morones)

