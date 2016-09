Ratifica Tribunal Federal a Cabada como alcalde

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó el triunfo del independiente Armando Cabada Alvídrez como presidente municipal de Juárez, desechando la impugnación promovida por el PRI para anular su elección.Los presuntos agravios expuestos por los abogados priistas “son vagos, genéricos e imprecisos”, señala la sentencia definitiva.Al ser avalado su triunfo en segunda instancia, Cabada Alvídrez convocó ayer a los ciudadanos a trabajar por el bien y desarrollo de Juárez, porque garantizó que durante su gestión buscará gobernar igual para todos.“Es tiempo de reconformarse y entender todos que debemos ver por nuestro querido Ciudad Juárez”, manifestó.Los magistrados de la Sala Regional Guadalajara desecharon los argumentos relacionados con la impresión, resguardo y entrega de boletas electorales, así como el supuesto apoyo indebido de Canal 44 al hoy alcalde electo.Se analizaron 23 videos de esa televisora que fueron presentados como prueba por el partido demandante, de acuerdo con el dictamen de la magistrada Mónica Aaralí Soto Fregoso.En todos los casos, Cabada Alvídrez recibió la misma cobertura informativa que el resto de los candidatos, por lo que no puede establecerse alguna violación al modelo de comunicación política, indica la resolución.El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Dowell, presentó el recurso para impugnar la resolución del Tribunal Estatal Electoral, que el 8 de agosto validó la constancia de mayoría otorgada por la Asamblea Municipal Electoral de Juárez a Cabada Alvídrez.Los tres magistrados de la Sala Regional Guadalajara resolvieron ayer que son inoperantes los agravios señalados por el PRI y que, en su fallo, el Tribunal Estatal anuló las casillas en las que se detectaron irregularidades, lo cual no modificó el sentido de la votación.El magistrado Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez, al explicar el contenido de la sentencia, dijo que existió “una diferencia abismal” de 125 mil votos entre el primero y el segundo lugar en la que no puede considerarse que un solo medio haya influido a favor de un candidato.El PRI afirmó en la impugnación que la participación del Instituto Nacional Electoral (INE) “motivó desconcierto entre los diversos actores políticos, así como un descontrol en cuanto a la impresión, traslado, resguardo y repartición de las boletas electorales, ya que ninguna autoridad llevó un control adecuado”.Cabada destacó ayer que la resolución no sólo confirma la voluntad de la mayoría de los juarenses expresada en el voto emitido el pasado 5 de junio, sino que deja en claro que no existieron las irregularidades denunciadas por el PRI.Agregó que en tanto asume el cargo el 10 de octubre continuará con la entrega-recepción de la Administración Municipal, la que se encuentra en la fase de mayor importancia porque ya recibirán todos los informes relacionados con las finanzas públicas.

