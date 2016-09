Cargando

De ser prácticamente un campo llanero, donde la cancha de futbol era de tierra y había una alberca que no funcionaba, el parque Revolución se convirtió en uno de clase mundial.Tras un año en rehabilitación, el campo de soccer cuenta hoy con pasto sintético apegado a las especificaciones de la FIFA, lo que permitirá realizar aquí competencias oficiales estatales, nacionales y hasta internacionales.Además la ahora ‘Unidad Deportiva Revolución Altavista’ tiene una alberca semiolímpica techada y dos canchas de usos múltiples con domos.También tiene pista de bicicross y de atletismo, dos áreas de recreación infantil, alumbrado, mobiliario, estacionamiento y andadores.El parque beneficiará a más de 250 mil habitantes de las colonias Altavista, Niños Héroes, Zacatecas y Consumidor, de acuerdo con el director de Obras Públicas, Jorge Vázquez.“Era lo que necesitábamos, un parque al que pueda venir nuestra familia a apoyarnos en los partidos”, mencionó Benjamín Vital, jugador de futbol.El Municipio invirtió en la rehabilitación del complejo 59.7 millones de pesos y los trabajos se iniciaron en agosto del 2015.La unidad deportiva se localiza en un terreno de seis hectáreas en la colonia Altvista, en el cruce de las calles Gardenias y Cadmio.La cancha de fútbol tiene las medidas reglamentarias y cuenta con pasto sintético que fue colocado con base en las especificaciones de la FIFA.Benjamín Vital de 21 años, quien vive en la colonia Guadalajara Izquierda, contó que el campo anterior estaba grande, pero era de tierra, “nada que ver con lo que es ahorita”.Aseguró que tampoco había domos y la alberca estaba muy olvidada.“La verdad hay mucho talento, sólo que no hay apoyo, y la verdad es que este parque, yo lo digo como jugador y como persona, hay que darle las gracias a los que lo hicieron”, mencionó.Manuel Ávalos Favela, de 13 años, estudiante de la Secundaria Altavista, que se encuentra casi frente al parque, dijo que antes únicamente pasaba por ahí, pero nunca usaba las instalaciones porque estaban muy feas.Ahora que se rehabilitó, dijo que va a ir con sus amigos de la secundaria a jugar retas de futbol.El espacio recién remodelado con 59.7 millones de pesos provenientes del Fondo Federal Metropolitano, fue inaugurado ayer por autoridades locales y estatales, encabezados por el presidente municipal, Javier González Mocken.uEn el evento estuvo presente y sentado en el presídium el alcalde con licencia, Enrique Serrano Escobar, quien impulsó la obra, expuso González Mocken.Los trabajos de rehabilitación iniciaron en septiembre del año pasado, pero antes se gestionó la legalización de los terrenos donde se localiza el parque, ya que estaban en litigio, anotó el presidente municipal.“No hubiera sido posible por ningún concepto hacer ninguna inversión pública aquí y así fue durante más de 30 años, en que presidencias municipales pretendieron hacer mejoras al parque que históricamente fue inaugurado en 1959”, expuso González Mocken.Agregó que la inauguración del parque estuvo a cargo, en ese entonces, del presidente de la República, Adolfo López Mateos, el gobernador Teófilo Borunda y el alcalde Humberto Escobar, quienes pusieron en marcha el complejo deportivo más impresionante de esos tiempos en el estado de Chihuahua.Expuso que durante más de 30 años el parque estuvo abandonado, hasta que en esta administración municipal se resolvió la situación legal del predio donde se ubica el espacio.“Una familia que ostentaba el dominio de toda esta zona reclamaba la propiedad de este parque, este parque fundamentalmente ya no era de ellos, era del patrimonio del pueblo, y antes tal vez se permitía y se podía hacer un parque sin saber de quién era, ese reclamo jurídico duró muchísimos años”, aseguró el edil.Luego del evento, González Mocken, indicó que se está gestionando ante el Gobierno Federal para que esta obra y la de los camellones recientemente licitados, no sean las últimas con subsidios del Fondo Federal Metropolitano y se mantenga el apoyo a Juárez.“El gobernador del Estado, César Duarte y los diputados están pugnando para que se restablezcan estas cantidades”, refirió.De acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, entregado a la Cámara de Diputados la semana pasada, el Gobierno Federal contempla reducir 68.8 por ciento los subsidios de ese fondo para el año que entra, situación que impactaría a Ciudad Juárez. (Araly Castañón / El Diario) (Con información de Juan de Dios Olivas / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.