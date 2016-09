Se van en el drenaje ¡600 mil pesos!

El costo de desazolvar el sistema de alcantarillado del poniente de la ciudad costará a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) un millón 200 mil pesos, aproximadamente, dio a conocer el director técnico del organismo, Manuel Herrera Mercado.En dos semanas de sacar basura, tierra y piedras de la tubería de los colectores del Arroyo de las Víboras, Arroyo del Mimbre y viaducto Gustavo Díaz Ordaz, se han invertido 600 mil pesos, y todavía se debe seguir trabajando otras dos o tres semanas para terminar con las fugas de drenaje.Por ello, se estima que el costo será de un millón 200 mil pesos o más, tan sólo en ese sector de la ciudad.Afirmó que pese al trabajo que se ha realizado en el poniente, las aguas negras siguen brotando de las alcantarillas, porque las tuberías están todavía saturadas de tierra y piedras.“Han salido varios camiones de material, pero de las vialidades sigue brotando (drenaje), sigue escurriendo, seguiremos trabajando nosotros”, aseguró.La JMAS dio a conocer que durante las dos semanas anteriores se han sacado 40 metros cúbicos de tierra del sistema y cada camión de volteo de ocho metros cúbicos cuesta 120 mil pesos, por lo que la inversión ha sido de 600 mil pesos.“Eso cuesta sacarlo del drenaje, de las tuberías, contemplando la depreciación del equipo, la mano de obra y el camión de volteo”, indicó Herrera.Afirmó que es más costoso y tardado sacar un metro cúbico de tierra y piedra de las tuberías de drenaje, que de la superficie.“Se va cinco o seis veces más alto el costo de sacarlo de los colectores, y es muy lento el trabajo por los equipos que hay para limpiar la red; aparte de costoso, es muy lento”, subrayó.Dijo que para destapar el sistema se requieren todavía de dos a tres semanas sin llover.Se dará prioridad a la atención de esa zona, independientemente de otros sitios, que anotó Herrera también se han estado atendiendo.El funcionario solicitó a la comunidad no abrir las tapas de las alcantarillas ni depositar basura u otros objetos en el sistema, porque es lo que taponea las tuberías y el agua empieza a brotar por las alcantarillas o por los domicilios.“Las alcantarillas no son depósitos de basura, es un sistema sanitario, entonces cuando le abren y le quieran mandar el agua de lluvia, no está diseñado para trabajar como sistema mixto, y menos para que funcione como basurero, entonces que nos ayuden”, subrayó.Explicó que esa es la razón por la que las fugas del drenaje estén por las calles.“Ese es el problema que tenemos que se nos sigue presentando, y si no tenemos el apoyo y la respuesta de la ciudadanía se nos seguirá presentando y vamos a afectar a terceros que sabemos, conocemos la molestia”, mencionó Herrera. (Araly Castañón / El Diario)

