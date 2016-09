Debaten sociedad y autoridades salida de federales

Mientras que organismos de la sociedad civil piden la salida de los cuerpos federales, autoridades locales dicen que su presencia no es necesaria, ya que se cuenta con una Policía Municipal eficiente. Sin embargo hay quienes consideran que antes de pedir se vayan se les debe exigir que hagan una correcta función.“Antes de pedir a la Policía Federal que se retire de Ciudad Juárez, primero hay que exigirle que cumpla con sus funciones de coordinación de acuerdo a la ley”, dijo el diputado federal Fernando Uriarte Zazueta.El martes, la Diputación Permanente del Congreso del Estado aprobó el martes un exhorto dirigido al Gobierno de la República para que retire las fuerzas federales de la frontera, bajo el argumento de que su presencia aumenta las quejas de ciudadanos por abusos y extorsiones.“Yo creo que lo que deberíamos de buscar, antes de pedir que se vaya, sería exigir una buena coordinación con la Policía Estatal y con la municipal”, señaló.Por su parte el alcalde Javier González Mocken se pronunció también al igual que el Congreso del Estado por la salida de la Policía Federal de Ciudad Juárez, pero a diferencia de los legisladores que argumentan abusos y extorsiones, el edil consideró que “no es necesaria su presencia” por el fortalecimiento que tiene ya la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.“No es que estemos satanizando su presencia, pero estamos en épocas distintas, con otro tipo de Policía Municipal, mayor preparada, con mayor compromiso; pero fundamentalmente no es necesaria su intervención por hechos extraordinarios que requerirían pedir su intervención. Nuestra Policía está preparada para atenderlos”, manifestó.Gustavo de la Rosa Hickerson, abogado y defensor de los derechos humanos dijo que la experiencia que se tuvo con los federales y los militares fue nefasta. “Volver hacer lo mismo que fracasó, en las mismas circunstancias y condiciones, es lo que puede calificarse como una tontería o algo de mala fe”, opinó.De la Rosa respaldo la declaración del alcalde en el sentido de que no es necesaria la presencia de los elementos federales por el fortalecimiento de la policía municipal.“En mi opinión, en los últimos meses Ciudad Juárez tiene la mejor policía municipal del país; tenemos una serie de datos que nos señalan que tenemos una policía que puede evolucionar hacia una policía científica, siempre cuando le pongan ganas”, expresó.Antonio Rivera Velarde, vicepresidente de la Asociación de Abogados Penalistas, expresó que con la presencia de los elementos federales se incrementaron las extorsiones y los secuestros en la ciudad, por lo que respaldó la exigencia de salida de los mismos de Ciudad Juárez.“El mismo trabajo de prevención que pueden realizar los federales lo pueden hacer los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Policía Preventiva Estatal: no se necesitan federales en esta ciudad”, expresó el abogado.Rivera Velarde señaló que la policía municipal y la policía estatal están preparadas para prevenir y combatir el delito, ya que nunca fue bueno que los federales estuvieran en Ciudad Juárez porque no ayudaron en nada y al contrario se vieron involucrados en los delitos de extorsión y secuestro. “Que se vayan”, señaló.Leticia Chavarría, integrante del Comité Médico Ciudadano, expreso que la ciudadanía tiene razón en pedir la salida de la Policía Federal ya que la experiencia que vivió en el 2010 fue muy dolorosa y la gente que tenía confianza de que con la llegada primero de los militares y después de los federales se iban a resolver los hechos de violencia, fue todo lo contrario.“En el año 2010 se registraron más de tres mil muertes violentas y se registraban ejecuciones en la vía pública estando las calles patrulladas por miles de federales y además hubo situaciones, por ejemplo, en los secuestros y las extorsiones donde los afectados tenían la certeza de que estaban involucrados este tipo de oficiales”, expresó.

