Cirugías, su oportunidad para caminar

A sus dos años, el hijo más pequeño de Laura Iveth Rodríguez no puede usar ninguna clase de calzado porque no le queda. No puede caminar ni tampoco bajarse de la carriola o de los brazos de su madre para pasear como a sus hermanos mayores les gusta hacerlo.La culpa de que Arcángel Lestat no sea capaz de dar sus primeros pasos es del pie equinovaro bilateral, un defecto congénito que ha provocado que sus dos extremidades estén torcidas.“El niño no usa zapatos, pero no podemos ir por la vida en calcetines”, reconoce la mujer, madre soltera y responsable de otros tres niños. “No lo puedo traer en cualquier lugar como cualquier niño a su edad que ya puede caminar en un parque. Tiene que andar descalzo”.Por eso, con la esperanza de que pronto podrá caminar ahí, la mujer de 26 años lo llevó a la preselección que la Fundación UMC de México organizó con el fin de que, luego de cierto procedimiento, niños juarenses como Arcángel se olviden de su problema mediante una cirugía ortopédica practicada por médicos de El Paso en aquella ciudad.En esta primera fase, 70 menores con estas características fueron valorados por el ortopedista Ulises Grajeda, quien estableció el primer filtro con base en los requisitos que ha establecido la fundación.Posteriormente, en otra, médicos de Texas Tech reducirán el número de admitidos y los que queden en la lista serán los que recibirán el beneficio de ser sometidos a la operación, que podrá corregir exclusivamente problemas ortopédicos.“Una vez que escogen a los candidatos, nosotros nos abocamos a arreglarles sus papales, su pasaporte, su visa. Para el niño y para sus papás. No son permisos especiales ni humanitarios, son pasaportes mexicanos y visas. No de turistas, pero son de tres años y tienen una leyenda que indica que es de tratamiento médico”, explicó Martha González de Chávez, voluntaria en el programa.Aunque la iniciativa –llamada Dar sin Fronteras– llega a su tercera edición, Laura Iveth no había escuchado de ella hasta hoy.Si es aceptado, la mujer, una estilista, espera su hijo supere todas las dificultades que el padecimiento ha implicado para sí, sobre todo el hecho de que depende de ella para desplazarse y que no le queda ninguna clase de zapatos.“He visto muchos niños que han quedado bien después de tener este problema. El que tiene él me han dicho que es un poco fuerte, pero he visto a los otros niños y tienen una calidad de vida normal. Por eso tengo mucha esperanza de que todo salga bien”, dijo.