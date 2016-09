Defiende gobernador presencia de federales

El gobernador del estado, César Duarte Jaquez, defendió la presencia de la Policía Federal (PF) y del Ejército en Ciudad Juárez, al asegurar que su función es reforzar el combate al crimen en esta frontera.Descartó que existan focos rojos de inseguridad en el estado y refirió que los ciudadanos y legisladores locales tienen derecho a expresar su malestar ante el despliegue de las fuerzas federales.Durante un evento de entrega de armas en la estación policiaca Distrito Sur, el mandatario aseguró que la presencia de la Federal en la ciudad es la misma y que no se ha traído a más personal.“Son los mismos elementos que la Policía Federal regularmente debe de mantener en una plaza como ésta, y son los mismos elementos que nuestro glorioso Ejército mexicano también ha mantenido tradicionalmente”, dijo.El posicionamiento de Duarte contrasta con la postura de comerciantes fronterizos, legisladores locales y de la ciudadanía en general, que piden la expulsión de los federales de Ciudad Juárez.El martes, la Diputación Permanente del Congreso del Estado aprobó un exhorto dirigido al Gobierno de la República para que retire las fuerzas federales de esta frontera, bajo el argumento de que su presencia aumenta las quejas ciudadanas de abusos y extorsiones.“No hay fuerzas extraordinarias de ninguna corporación, afortunadamente la dinámica de la seguridad en la frontera sigue en los márgenes que nos permiten tener con claridad que no se están saliendo de control las cosas”, dijo el gobernador.Duarte Jaquez señaló que existen “altibajos” en el combate a la criminalidad, pero aseguró que esto no representa un alza en los índices delictivos.Refirió que su administración concluye el 3 de octubre y hasta ese día estará al pendiente de la seguridad en el estado.“Si bien hay altibajos y circunstancias, son a veces por declaraciones políticas irresponsables que le están dando elementos a los grupos delincuenciales para tratar de imponer fuerza o estar probando la reacción de las instituciones”, afirmó.El gobernador recalcó que la estrategia de seguridad tiene evolución permanente, pues las organizaciones del crimen organizado también cambian sus actividades para tener mayor rentabilidad de sus actividades ilícitas.El pasado lunes el fiscal general Jorge Enrique González Nicolás, dio a conocer aquí que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) coordina la estrategia para el combate a la delincuencia que se despliega en Ciudad Juárez con motivo de la escalada de violencia, sobre todo por el repunte de los homicidios ligados al crimen organizado.Dijo que las denominadas Bases de Operaciones Mixtas (BOM), integrada por autoridades de los tres niveles de Gobierno, tendrán presencia permanente en los municipios que integran dicha estrategia nacional en el estado, que son Ciudad Juárez, Chihuahua, Guadalupe y Calvo y Guachochi.Los trabajos de inteligencia policiaca involucran a las policías Municipal, Federal y a la Fiscalía General del Estado, y forma parte de las acciones de la Presidencia de la República para inhibir el crimen en los 50 municipios más violentos del país, entre ellos esta frontera, indicó. (Francisco Chávez)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.