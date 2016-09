Los refuerzan vs violencia en el noviazgo

Alumnos de la Universidad Tecnológica Paso del Norte (UTPN) –localizada en el extremo norponiente de la ciudad– recibieron una charla que les ayudará a identificar la violencia en el noviazgo y a saber qué pueden hacer para impedir que se vuelva una constante en sus relaciones de otra índole.Aunque afirmaron conocer pocos casos de ese tipo al interior de ámbito educativo, los estudiantes consideraron muy importante saber esa información porque es una realidad que no puede ignorarse porque sigue latente.Sandy García, responsable del departamento de Psicología, dijo que las pláticas son impartidas por personal de la Secretaría de Salud estatal y, aun cuando abordan distintos temas, todas tienen un enfoque preventivo.De acuerdo con ella, se organizan dos o tres veces por mes y entre otros tópicos de los que se tratan están la violencia familiar y la violencia emocional.La plática de ayer la escucharon los jefes de cada uno de los grupos en que se divide la UTPN, pues ellos están en contacto con todos sus compañeros, dijo García, quien precisó que se trata de la primera de ocho sesiones semanales.“Dentro de mi salón, yo como jefa de grupo puedo identificar la violencia que tienen mis compañeros y así puedo ayudarles a que salgan del problema”, consideró Cristina Reyes, estudiante del cuarto cuatrimestre de la licenciatura en Operaciones Comerciales. “Me he dado cuenta de casos como estos. Ahora puedo darles consejos”.Para Zayda Juárez, alumna de la carrera de Logística Internacional, este tipo de conocimientos permiten detectar casos no sólo al interior del plantel, sino en el ámbito familiar y en el de las relaciones de amistad. (Fernando Aguilar)

