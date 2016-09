Denuncian comerciantes extorsiones por parte de la PGR

Cargando

En la Delegación local de la Procuraduría General de la República (PGR) opera un supuesto grupo de policías federales extorsionadores que cobran a cambio de protección, según denunció esta mañana el Frente de Movimientos Populares.Esa caterva es dirigida por un presunto comandante de nombre Emanuel Alvarado Aguilar, dijo José Luis Ontiveros Montañez, dirigente de la organización social.Agregó que durante dos años, los 300 comerciantes que integran el Frente estuvieron pagando 180 mil pesos mensuales de protección a los federales, que eran dirigidos por un jefe de apellido Landeros y por Alvarado.Pero un día pidieron que la ‘polla’ subiera a un millón de pesos, por lo que dejaron de pagarles y presentaron una denuncia por extorsión contra Landeros en la misma Delegación de la PGR, pero solamente lo reubicaron en otra plaza, informó.Ya transcurrió un año desde entonces y no se ha hecho justicia, no ha pasado nada, expresó.Y ahora Emanuel Alvarado está ejerciendo hostigamiento en contra de los abarroteros de distintas colonias para que paguen la protección, añadió.Ayer, una decena de abarroteros dio rueda de prensa para hacer pública esta denuncia.Ontiveros dijo que las quejas por extorsión son en contra de los policías federales asignados a la PGR, no en contra de los que andan patrullando las calles.El miércoles de la semana pasada, el grupo comandado por Emanuel Alvarado irrumpió en varios comercios y se llevó dinero en efectivo, máquinas de videojuegos y hasta mandado, agregó.Y luego al día siguiente sacaron una orden y hasta pusieron sellos donde no había máquinas, apuntó.“En la PGR hay un grupito de extorsionadores, lo maneja Emanuel Alvarado”, acusó. “Y lo saben el delegado y el subdelegado”.Por lo anterior, el Frente de Movimientos Populares exige el cese de ese funcionario y su séquito de extorsionadores y sicarios, indicó.Expresó que luego de presentar esta denuncia pública, hace responsable a la PGR de lo que llegue a sucederle en la calle, pues ha visto hombres armados que lo miran fijamente.“Nosotros pedimos la salida inmediata de Emanuel Alvarado, si no hace caso, entonces pedimos la salida del delegado”, dijo.El plazo que se le da para que el delegado haga esto es hasta el lunes próximo, de lo contrario, habrá un plantón en la PGR, agregó.“Qué ganamos con presentar denuncias si no hacen nada, queremos que ellos inmediatamente cesen a estos y los metan al bote”, expresó.

