Saquean templo católico

La parroquia del Santísimo Sacramento, localizada en la colonia Melchor Ocampo, fue objeto de un robo entre la noche del martes y madrugada de ayer, cuando desconocidos entraron para llevarse seis copones, cinco cálices, cinco micrófonos y dos barras de luces led.El valor que en conjunto tienen estos objetos es de unos 105 mil 200 pesos, más los daños que causaron en seis puertas de madera y una de acero, que suman 15 mil.El párroco Jorge González Márquez presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) donde narró los hechos.En su declaración, el sacerdote dijo que se dio cuenta del hurto a las 7:40 de la mañana de ayer, después de que el sacristán, Sergio Muñoz, le informó que al abrir la puerta de las oficinas de la parroquia encontró “un completo desorden” en el piso.Mientras González Márquez esperaba a que llegara personal de la FGE a inspeccionar el área, una visita a la iglesia permitió constatar que los cajones de las oficinas estaban abiertos y en el piso yacían papeles y diversos objetos.En el cuarto donde se guardan los copones, los cálices era evidente que alguien había abierto las puertas de la estructura donde se resguardan, además de una caja de cartón en la que estaban almacenados unos cables y bolsas de plástico, se habían llevado parte del equipo de sonido.“Lo que me parece más preocupante es la violación al sagrario, donde están las hostias consagradas, para llevarse el copón que las contenía”, dijo el párroco al lamentar que los ladrones también se apoderaron de una pantalla de televisión.Más que molestarlo, el acto sorprendió a González Márquez porque nunca antes había vivido uno similar y jamás consideraron la posibilidad de adquirir un equipo de circuito cerrado de televisión (CCTV) o contratar a un vigilante.“No veíamos la necesidad porque aquí no había pasado nada”, comentó.“La gente quiere mucho su templo, su parroquia. Los mismos vecinos la cuidan y nos avisan si ven a alguien extraño. No teníamos idea de que alguien quisiera hacernos daño”, dijo el sacerdote.El miércoles, la parroquia anunció por medio de su cuenta de Facebook que realizaría una “celebración litúrgica de desagravio por la profanación al santísimo sacramento” ese día a las 7 de la tarde.Horas antes había dado a conocer la noticia a través de esa misma plataforma, donde sus seguidores manifestaron indignación y, en términos generales, coincidieron en que se trata de “una ofensa a Dios”.“Nos unimos a este dolor de nuestra parroquia hermana de México, en un acto de reparación en nuestra Capillita de Adoración Perpetua desde Chile”, escribió un usuario identificado como Parroquia Santísimo Sacramento Pirque. (J. Olivas / F. Aguilar/ El Diario)

