Rezagados, casos de homicidio desde hace tres años

Los tribunales de juicio oral tienen pendientes de desahogar 41 casos de homicidio por hechos que datan de 2013, informó el administrador del Tribunal de Enjuiciamiento, Tomás Magdaleno Carrillo.Mientras que en los tribunales de Control es el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado Zona Norte quien dilata los procesos, al no dar cumplimiento a los plazos establecidos por la ley, además con la anuencia de los jueces que no sancionan a los fiscales, señalaron abogados penalistas.Al respecto, el fiscal general del estado, Jorge González Nicolás, dijo que el estancamiento de los juicios se debe a que no todos pueden ser resueltos rápidamente, pues algunos requieren de mayor investigación y reunión de pruebas de parte del Ministerio Público.Datos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado indican que en sólo uno de cada tres casos de homicidio que llegaron ante un juez en los últimos cuatro años y medio se emitió sentencia.De enero de 2012 al primer semestre de este año, el Ministerio Público judicializó 975 casos y de esos en 381 se llegó a la sentencia.Decenas de procesos están pendientes de ser resueltos porque los acusados presentaron amparos, en otros alegaron tortura y solicitaron que se aplicara el Protocolo de Estambul, mientras que unos más siguen en la etapa de investigación, de acuerdo con los mismos jueces y abogados.González Nicolás refirió que las investigaciones por homicidio que por ejemplo, pudieran durar hasta cinco años para llegar a una sentencia, es porque desde un inicio se realizaron las diligencias precisas, por lo que es importante sentar una base jurídica fuerte para resolver cada crimen.“El Ministerio Público esclarece asuntos de hace dos, tres, cuatro, cinco años; quisiéramos que siempre fuera con gran rapidez. Sí quedan muchos pendientes, pero cuando llegamos había otros. Se quedan pendientes para que los tome la nueva Fiscalía”, dijo el fiscal.Magdaleno Carrillo informó que actualmente el Tribunal de Enjuiciamiento tiene 231 juicios pendientes de desahogar y de estos 41 corresponden al delito de homicidio.Explicó que las ternas y los jueces unitarios ya tienen programados juicios mínimo hasta agosto de 2017 y como criterio se agendan primero los casos donde la prisión preventiva está por vencer o bien ya se aprobó un arraigo.El envío al Centro Estatal de Arraigos se autoriza cuando los sospechosos llevan dos años encarcelados y no se ha emitido sentencia.El último auto de apertura a juicio oral que recibió la Administración del Tribunal corresponde a la causa 238/16 por el delito de homicidio y en ese caso la medida cautelar de prisión preventiva vencerá el 30 de enero de 2018, por lo que el juicio estaría programándose para dentro de un año, indicó.Actualmente en los tribunales de Enjuiciamiento el asunto más atrasado y que corresponde a un homicidio es el de Jovany Peña Rangel, acusado de haber asesinado al agente municipal Agustín Ríos Sosa el 9 de diciembre del 2012 en la colonia Emiliano Zapata.El abogado e integrante de la Asociación de Abogados Penalistas de Ciudad Juárez, Mario Espinoza Simental, señaló que los fiscales no cumplen con los plazos de investigación que aprueban los jueces.Dijo que cuando se dicta el auto de vinculación a proceso siempre se otorga un tiempo para que el MP y la defensa reúnan las pruebas que consideren necesarias, sin embargo es común que los agentes del MP soliciten prórrogas.Después de agotadas las prórrogas incumplen con el cierre de la investigación y luego de que los abogados defensores se inconforman dan trámite a este paso, pero luego no presentan en tiempo los escritos de acusación que dan paso al juicio oral, a un procedimiento especial abreviado o a una salida alterna al proceso, indicó.Espinoza Simental dijo que los jueces permiten los incumplimientos del MP porque no los sancionan y menos sobreseen los procesos aunque al incumplir con los plazos no se respeta el debido proceso.El coordinador de jueces de Control, Lorenzo Villar Chavarría, no estuvo disponible para dar una entrevista a El Diario.