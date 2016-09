Dan ultimátum a MP en caso vs sacerdote acusado de violación

El Ministerio Público (MP) solicitó que se ampliara el plazo para continuar investigando al sacerdote acusado de violación, Leopoldo Nevárez Erives, pero la petición de rechazada por un Tribunal de Control y en la misma audiencia el juez le advirtió a la fiscal que tiene 10 días hábiles para presentar el escrito que da entrada al juicio oral o a una salida alterna. De lo contrario –advirtió el juez– se aplicará una multa de 50 salarios mínimos a la fiscal.Nevárez no acudió a la diligencia debido a que no fue notificado correctamente.La audiencia se llevó a cabo ayer a solicitud del MP, para plantearle al juez que falta por recabar unos informes elaborados por la Diócesis de Ciudad Juárez y un reporte médico a uno de los doctores que atendió a la víctima.Así lo expresó una agente del MP al pedirle al juez Ramón Porras Córdova un plazo de dos meses.Luego de un breve debate entre las partes, el juez concluyó que le asistía la razón a la defensa y refirió que el MP ha permanecido inactivo pues no puso en funcionamiento los mecanismos con los que cuenta para llamar a comparecer al médico y pedir los informes a la Diócesis al margen de que la fiscal que lleva la carpeta de investigación no labora los domingos y tiene una gran carga de trabajo, como lo expuso la fiscal al momento de hacer su argumentación.El juez dijo que el hecho de que el MP no haya avanzado en su investigación no debe afectar al acusado.Ante esto, en la misma diligencia la representante social dio por cerrada su investigación –sin poder agregar las pruebas que minutos antes había dicho que faltaban–. Luego el juez la conminó a presentar la acusación cuando trascurran los 10 días hábiles que marca la ley a partir de que del cierre de la investigación o de lo contrario multará a la fiscal con tres mil 652 pesos.Después de que se presente la acusación, deberá llevarse a cabo una audiencia donde las partes determinarán si van a juicio oral.El MP acusó a Nevárez de que el 8 de septiembre de 2015 en el interior del templo La Transfiguración del Señor, ubicado en las calles Anémona y Enebro de Infonavit Aeropuerto, le realizó tocamientos lascivos a una mujer que padece esclerosis múltiple. (Blanca Carmona / El Diario)

