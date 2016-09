Asegura Tránsito camioneta con engomado ‘pafo’

La Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) aseguró este fin de semana una camioneta que circulaba con engomados de Onappafa, luego de que el alcalde Javier González Mocken dio la instrucción de sacar de las calles a los automóviles que circulen fuera de la legalidad.La retención del vehículo se dio en la carretera Juárez-Porvenir y bulevar Independencia, dijo Ericka Marmolejo, vocera de Vialidad.Se trata de una camioneta Dodge Caravan, cuyo conductor circulaba sin documentos oficiales para transitar y por lo que fue remitido a un corralón del Municipio.El costo de la infracción por conducir un auto sin documentos legales no fue dado a conocer por la corporación.Ericka Marmolejo refirió que la instrucción es estar al pendiente de la circulación de automóviles de procedencia extranjera que transiten de forma ilegal en esta frontera.El secretario del Ayuntamiento, Jorge Quintana Silveyra, advirtió la semana pasada que no se permitirá la circulación de autos que porten engomados “pafos”, por lo que serán recogidos por elementos de la Dirección de Tránsito y remitidos al corralón, conforme lo establece la ley.Manuel de la Rosa Sigala, coordinador estatal de la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (Onappafa), precisó que esperan captar unos 10 mil nuevos socios en esta ciudad.Este servicio es para vehículos que por ley no pueden ser importados, es decir, de modelos 2006 y anteriores, expresó.A pesar de las advertencias de las autoridades, la organización Onappafa comenzó el viernes con la entrega de engomados y placas con un costo de 700 pesos, sin embargo estos carecen de validez oficial.La expedición tuvo lugar al mediodía del viernes en el tianguis automotriz “Teto Car’s” que se ubica en la avenida Manuel Talamás Camandari y bulevar Independencia.Óscar Luis Acosta, titular de la Dirección General de Tránsito, informó ese día que la instrucción del presidente municipal es que ninguna organización civil puede expender permisos para circular sin placas, ya que es un fraude sobre todo si lleva un costo para el usuario.

