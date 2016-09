Ponen a directoras de kínder a dar clases

Unas 17 directoras de preescolar asumen labores frente a grupo, ya que no se ha concretado la contratación de educadoras para estas plazas.A través de un comunicado de prensa que emitieron las autoridades de la Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte (SECyD), se explicó que las 17 vacantes son para cubrir interinatos por jubilación o enfermedades.Azucena Guaderrama Miramontes, coordinadora de preescolar en la SECyD, afirmó que los espacios para plaza definitiva fueron cubiertos de manera efectiva, sin embargo, la problemática se generó para cubrir algunos puestos de manera temporal.El pasado mes de mayo, 563 egresados de las áreas de Educación realizaron el examen para solicitar una plaza. En el estado, solamente se ofertaron 40 espacios definitivos y 30 interinos, de los cuales, solamente se cubrieron 13.Juan Manuel Carmona, vocero de la Subsecretaría, comentó que el motivo por el cual los solicitantes no han aceptado las plazas temporales es porque les resulta más caro cambiar su residencia a Ciudad Juárez con los ingresos que obtendrán por su labor como maestron en nivel preescolar de manera temporal.Aunque dijo que las directoras están preparadas para asumir la función de docentes con los infantes, aseveró que buscarán resolver la situación lo antes posible.Estos 17 planteles que carecen de una educadora son parte de las 284 que hay en la ciudad, considerando el Atlas Educativo que maneja el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).En esta situación se encontraba Ana Guadalupe Romero Chagoya, directora del Jardín de Niños Nueva Generación, quien por espacio de ocho días fungió como profesora frente a infantes de segundo grado.Luego de una serie de manifestaciones en donde incluso pidió de rodillas ante las autoridades de la SECyD dos docentes.“Es crítico que una directora tenga que hacer tantas funciones porque no solamente es dar clases, también es llenar la documentación de los alumnos que las autoridades te piden”, recalcó en una entrevista vía telefónica ayer.Las autoridades de Educación dicen desconocer la fecha exacta en que se resolverá la cuestión mientras tanto, en la cuarta semana de clases, los directivos y alumnos se han enfrentado a esta problemática. (Maricela Morones / El Diario)

