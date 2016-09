Piden empresarios al SAT someter a negocios informales

Líderes empresariales solicitaron al Servicio de Administración Tributaria (SAT) poner atención en los negocios informales, al considerar que siguen siendo un gran porcentaje de empresas las que no están realizando sus impuestos.Los representantes de la iniciativa privada indicaron que la responsabilidad fiscal sigue desentendida del sector informal, pues el 35.5 por ciento del millón 573 mil 847 personas ocupadas en el estado de Chihuahua (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo), son evasores fiscales.El presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jesús Andrade Sánchez, dijo que actualmente existe un porcentaje de empresas de las que no se sabe si son contribuyentes, “que para el SAT no existen; ahí hay un número importante de personas que pagarían los impuestos como hacemos las empresas formales”.Jorge Bermúdez Espinosa, presidente local de Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) comentó que “este tema debería de manejarse a nivel nacional, porque necesitamos buscar dónde realmente tienen el problema, y ahí es donde debe de estar, donde no están cumpliendo, no donde sí estamos cumpliendo (Ciudad Juárez)”.El presidente local de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Alejandro Ramírez Ruiz, dijo que “siempre los cautivos somos los que estamos ahí (pagando impuestos), y cada vez nos aprietan y nos aprietan más.“Y vemos un universo muy grande de informales, de gente que no está ni siquiera dada de alta en el SAT. Ahí hay un plataforma en la cual se puede fiscalizar y obtener recursos y no solamente nos esté pegando y afectando a nosotros”, dijo.Bermúdez Espinosa y Andrade Sánchez comentaron que simplificar el proceso de declaración de impuestos es una oportunidad para que los que aún no son contribuyentes se formalicen.“Mientras sea más simple, será menos complicado y más fácil que paguen y se integren; entre más complicación y mayores castigos (del SAT), las situaciones que todavía prevalecen ahorita van a seguir siendo un problema”, dijo el presidente de la Canacintra.El dirigente de Coparmex comentó que no se requiere presión hacia el porcentaje de comercios formales puesto que son los que están “premiando o subsidiando todas las obras que se hacen en México: creo que no es justo”.Con respecto a los recortes anunciados por la Federación para 2017, Jorge Bermúdez Espinosa expresó que no se debería de castigar quienes sí contribuyen: “Chihuahua somos de los que más generamos y aportamos impuestos, yo creo que ese recorte debería ser destinado al menor de los contribuyentes (por entidad), debido a que en otras ocasiones se lo aplican a otras ciudades que porque tiene menos aportación”.El presidente de la Asociación de Maquiladoras A.C. Index Juárez, José Yarahuán Galindo, dijo que “ningún recorte es bueno; nosotros tenemos que ver cómo hacer sin caer en el punto de fiscalizar, aún más a los sectores que ya de alguna manera son controlados en la fiscalización”.“Yo creo que es importante buscar otras medidas de cómo hacer otras cosas sin necesidad de decir tenemos que recortar, sino cómo podemos hacer más”, opinó.