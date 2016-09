Los ruteros enfrentan una serie de problemas para mantener en buenas condiciones sus camiones, como la imposibilidad de importar autobuses, el pésimo estado de las calles que destruye los muebles y la cultura destructiva de los usuarios que vandalizan las unidades.Cuando un camión nuevo es puesto en servicio, a los dos días ya están los asientos cortados con navajas, los respaldos “grafiteados”, las esponjas sacadas de su lugar y, en general, destruido por los usuarios, dice Manuel de Jesús Chávez Galicia, secretario general de Transporte Sección 1 de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).Esta sección de la central obrera afilia 17 líneas con más de mil 400 concesiones, de un total en la ciudad de 29 rutas con mil 876 permisionarios.En primer lugar, los ruteros se enfrentan con que ya no pueden importar camiones usados de Estados Unidos, problema que inició el año pasado cuando el SAT dio de baja a las comercializadoras que los surtían, agrega.“No hay importación, ese es el problema más grave que tenemos ahorita”, expresa.Entre todos los transportistas afiliados a la CTM se tiene la necesidad de importar aproximadamente 800 camiones para renovar las flotillas de las diferentes líneas, informa.Sí se pueden importar un camión, pero a un precio que ya resulta extremadamente caro, aparte de que se debe comprar un lugar en la fila en Tornillo y contratar un chofer, añade.El problema es que los camiones nacionales no sirven para prestar servicio aquí, pues tienen una suspensión muy mala, la lámina es muy delgada y en términos generales no compiten con los estadounidenses, dice.“Un autobús extranjero es mejor que uno mexicano, usted lo sube a los cerros y no se desbarata, créame, ya tuvimos unidades mexicanas y no duraron más que un año y medio o dos, y se desbarataron”, agrega.Aparte de eso, aquí no hay refacciones y hay que ir a traerlas a México o Guadalajara, donde se compraron, entonces el camión se detiene una semana o más hasta por un abanico o un alternador, informa.“Esos camiones son muy diferentes, en cambio aquí en frontera en un rato se consiguen las piezas para uno fronterizo”, expresa.Los presupuestos por un camión nacional andan en un millón y medio de pesos, ya financiado, lo que es demasiado caro y además la ciudad no da para tanto, apunta.En cambio, un autobús de Estados Unidos, aunque digan que es de desecho, es mejor, más resistente, tiene aire acondicionado, calentón y, en general, es mejor, mientras que uno mexicano no tiene aire ni calentón, comenta.A esto se agrega otro problema: la estructura de vialidades en Ciudad Juárez es pésima y rápidamente echa a perder los camiones, informa.No es como en México, Guadalajara o Monterrey, donde pueden traer camiones del año porque son comunidades turísticas con buenas calles y mucha gente, en cambio aquí el servicio no da para tanto, expresa.“Aquí ya no son baches, son hoyancos, ya ahorita sale una unidad a trabajar y al día siguiente ya está en el taller”, añade.Con los agujeros se dañan las muelles, los baleros y hasta las balatas por el agua y el lodo, dice. “Hay veces que se les salen hasta las llantas a los camiones”.Hay un tercer problema que “es muy grave”: la cultura destructiva que tienen los usuarios juarenses, agrega.Rompen los asientos a navajazos, ‘grafitean’ los respaldos y las paredes interiores, sacan las esponjas de los sillones y, en general, destruyen todo lo que pueden, informa.“Los destruyen de día para otro, o, a más tardar, en dos días”, expresa. “La gente así quiere andar, con las esponjas arrancadas”.Los camiones mexicanos tienen asientos de fibra de vidrio que no son apropiados para calles con baches como las de Juárez, pues los usuarios quedarían lesionados de la cintura por los impactos a causa de los hoyancos, añade.También les quiebran los vidrios a pedradas en las colonias, pues aquí no hay seguridad, comenta. El resultado de todo esto es que los camiones quedan en malas condiciones.