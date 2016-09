Y en Zaragoza tienen 15 años tolerando desvío de arroyo

Vecinos de la colonia Zaragoza urgen a la Dirección Municipal de Obras Públicas la atención a un añejo problema generado por la construcción de nuevas viviendas que cerraron un arroyo natural y desviaron hacia una calle el rumbo del agua pluvial.Aunque este problema lo arrastran desde hace más de 15 años, las fugas de agua de alcantarillas agravan la situación sin que autoridades municipales acudan a verificar las condiciones del arroyo natural.Los colonos ya enviaron por oficio las peticiones de ayuda, pero han sido ignorados, dijo ayer Mario Aarón Ríos Esparza, uno de los residentes de esta colonia que se ve afectado por las condiciones de la arteria. “He llevado solicitudes, les he llamado por teléfono y no me hacen caso”, reprobó el vecino.Con la hoja de petición en mano recibida el 14 de julio del año en curso, el vecino solicitó el rastreo de la calle y limpieza de las mismas en Plan de Ayala, Jaime Nuno y Francisco González Bocanegra, de la colonia Zaragoza.“Está muy peligroso para transitar”, clamó el residente en representación de los vecinos.“Ya fui otra vez y me dijeron que tienen mucho trabajo. Yo entiendo eso porque la ciudad está destruida, pero me han dado evasivas, hasta se burlan de mi”, dijo Ríos Esparza, quien ayer acudió por enésima ocasión a Obras Públicas.La respuesta que obtuvo fue de parte de un funcionario de apellido Acosta, el cual le informó que el Gobierno Municipal sólo cuenta con una motoconformadora para aplanar el suelo, por lo que le pidió que el próximo jueves le llame nuevamente por teléfono para recordarle el caso.Enterado de la situación de los vecinos, el director de Protección Civil Municipal, Efrén Matamoros Barraza, dijo que enviará hoy a los inspectores a su cargo para verificar la queja ciudadana y canalizarla a las instancias que competan, ya que es necesario reducir riesgos pues durante la semana aún prevalecen las posibilidades de lluvia y teme afectaciones por encharcamientos en esta zona.

