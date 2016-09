Afloran denuncias por abusos en retenes

La reactivación de los retenes para detectar conductores ebrios, armas y droga trajo ya la primera denuncia de ciudadanos por abuso de autoridad.El pasado 9 de septiembre Beth Townshend interpuso en la Fiscalía General del Estado (FGE) su queja por el delito de abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública.Explica que la madrugada de ese día fue multada por conducir aparentemente en estado de ebriedad, intervención en la que fue presuntamente golpeada y esposada.La denuncia acompañada con fotografías de los golpes quedó asentada en el expediente 257/16 en la Unidad Especializada Contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia.Los retenes de Tránsito y la Policía Municipal se reactivaron el pasado 23 de agosto, fecha desde la que se temía también el regreso, precisamente, de los abusos policiacos.En el caso de la mujer Beth Townshend, presentó imágenes de los golpes en las rodillas e hinchazón en las muñecas y brazos, producto de que las esposas le fueron apretadas exageradamente al momento de detenerla, dijo.La quejosa refirió que aproximadamente a las 02:30 horas del viernes manejaba su auto Toyota Camry, color gris, modelo 1992, por lo que al llegar al cruce de la avenida Adolfo López Mateos y calle Insurgentes se detuvo en un retén antiebrios.Dos agentes mujeres de Tránsito le pidieron que soplara la boquilla del alcoholímetro y al no detectar un grado que ameritara multa le ordenaron que lo hiciera otra vez, a lo que la conductora se negó pues lo calificó como un acto ilegal.Por lo que después vino la agresión de las oficiales de Vialidad, quienes subieron a la guiadora a rastras hasta la patrulla y le provocaron varias lesiones.“Soplando el artefacto una vez, luego me exigieron que le soplara otra vez, a lo que les pedí que cambiaran la boquilla, a lo que se negaron, por lo que el médico les dijo que me estaba resistiendo a la prueba, por lo que las agentes me empezaron a empujar y forcejear para provocarme, procediendo a derribarme al suelo (...)”, establece la denuncia interpuesta en la FGE.El auto de la mujer fue remitido a corralón y deberá pagar una multa que va de los 5 mil a 8 mil pesos para poder recuperarlo, más los días que el automotor acumule de hospedaje en el inmueble propiedad del Municipio, de acuerdo con el reporte de la Dirección de Tránsito.Vialidad continuó este fin de semana los operativos antiebrios. Estos puntos de revisión fueron colocados, uno en el cruce de las avenidas Paseo de la Victoria y Ejército Nacional, en ambos sentidos de la vía. Así como en la avenida Adolfo López Mateos e Insurgentes, según se pudieron observar.Otro operativo estuvo en la avenida Tecnológico, casi esquina con Ramón Rivera Lara, en sentido norte a sur. Los retenes iniciaron a las 23:00 horas del sábado y duraron hasta las 03:00 horas del domingo.González Mocken dijo que los operativos antiebrios volverían a instalarse debido a que incrementó el consumo de bebidas alcohólicas por parte de los automovilistas.El alcalde recordó que los puntos de revisión serán sorpresivos a cualquier hora y cualquier día de la semana. (Francisco Chávez / El Diario)

