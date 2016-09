Cuestionan trabajo legislativo tras recorte de fondos federales

Tras conocerse que el nuevo Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) le quitará a Ciudad Juárez al menos 150 millones de pesos de contribuciones del Gobierno federal, la organización Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (Cimap) cuestionó el trabajo de los diputados que representan a esta frontera en la Ciudad de México.Hernán Ortiz Quintana, director de esa asociación civil, consideró que los habitantes de esta localidad deben analizar el sueldo que reciben aquellos legisladores y preguntarse “¿por qué no están haciendo su trabajo?”.“El presupuesto lo propone el Ejecutivo, pero tiene que ser aprobado por los diputados”, dijo. “Y si ellos no lo defienden a capa y espada, estamos tirando ese dinero a la basura, si no son capaces de gestionar recursos suficientes para la ciudad”.Aun cuando mencionó que conocer el impacto social de ese recorte es difícil, sostuvo que lo que queda claro es, por ahora, un impacto en la credibilidad política de los diputados, quienes, para él, no representan a la población juarense.Luego del anuncio, diputados federales por Juárez sólo afirmaron en días pasados que rescatarán esos recursos y que buscarán aumentar los fondos para esta ciudad.Estos 150 millones de pesos que Juárez dejará de recibir pertenecen a tres programas enfocados al desarrollo municipal y fronterizo: el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, el Fondo Fronteras y el Fondo para Migrantes.La Secretaría de Hacienda y Crédito Público propuso su desaparición, así como la eliminación de una partida directa de los Fondos Metropolitanos asignada a esta urbe.“Hay que considerar que vino el presidente y propuso a (Pedro Joaquín) Coldwell (actual secretario de Energía) para coordinar una mesa para los proyectos de la frontera. Es evidente que todo se ha convertido en una farsa. Es considerar que la gente de Juárez no tiene memoria y que el Gobierno federal no es serio en cuanto a los compromisos adquiridos”, dijo el director de Cimap.

