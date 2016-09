Reaviva marcha religiosa controversia por la familia

La marcha del sábado pasado por la familia “tradicional” o “natural” y contra el matrimonio gay reavivó la controversia entre posturas, lo que se vio reflejado principalmente en las redes sociales.Mientras algunos alegan que este tipo de movimientos sólo constituyen una manifestación más de un pensamiento y que por ello son absolutamente legítimos, otros consideran que detrás de ellos subyace la idea de anular los derechos de la comunidad LGBTI e incluso retroceder los avances hasta ahora conseguidos.La comunidad homosexual de Chihuahua responderá por la vía jurídica a las marchas por la familia, ya que consideran que los derechos no se negocian por el chantaje.Hiram González Cruz, consejero de la asociación Centro Humanístico de Estudios Relacionados con la Orientación Secual (Cheros), dio a conocer que a partir de los llamados de la iglesia a defender la familia, han recibido nueve casos de menores que han sido expulsados de sus casas, por su orientación sexual.Por su parte, el párroco de Catedral en Ciudad Juárez, Eduardo Hayen Cuarón, dijo que la Iglesia no promueve el odio hacia la comunidad LGBTI, y ante las denuncias, agregó que ellos no promovieron las marchas, sino que sólo fungieron como apoyo.“Nosotros no violamos el Estado laico porque tanto los sacerdotes como los pastores solamente vamos apoyar esta actividad y no incitamos al odio de las personas que tienen diferentes orientaciones sexuales”, mencionó.Destacó que un grupo de organizaciones representadas por el Frente Nacional de la Familia a nivel nacional, busca una modificación en la Constitución en donde se respalde y proteja el matrimonio entre una mujer y un hombre.Además del derecho de los niños en adopción a tener un padre y una madre; esto es lo que se pretende con la presentación de dicha iniciativa ciudadana que está en la Cámara de Senadores.La Unión Nacional Cristiana por la Familia tomó las calles del norte de Ciudad Juárez la tarde del sábado, mientras que la otra agrupación marchó en otras 124 localidades y logró reunir, aseguró ayer en una publicación hecha en su cuenta oficial de Facebook, a un millón 140 mil 580 personas.El trasfondo de las dos movilizaciones fue el mismo: a decir de sus convocantes y participantes, la defensa de lo que algunos denominan la “familia tradicional” y otros “la familia natural”; es decir, la que está compuesta por un padre, una madre y los hijos.Lizeth Martínez Torres, integrante de la Red de Madres Lesbianas en México, consideró que el Frente Nacional por la Familia promueve un discurso homofóbico entre la población porque hace ver a la comunidad LGBTI como “un peligro para la sociedad”.De acuerdo con Efraín Rodríguez Ortiz, catedrático de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), detrás de estas movilizaciones encauzadas por las iglesias prevalecen “los intereses de los líderes religiosos” quienes, dijo, utilizan como estrategia la homofobia social y el miedo de la gente al cambio.Desde el punto de vista del doctor en Psicología, la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto de elevar a rango constitucional los matrimonios entre personas del mismo sexo no incumbe a las Iglesias porque aquella se trata únicamente de una cuestión civil.Hiram González Cruz, consejero de la asociación Centro Humanístico de Estudios Relacionados con la Orientación Secual (Cheros), dijo que las denuncias las interpusieron contra la Arquidiócesis Primada de México y el semanario Desde la Fe y contra la Diócesis de JuárezEsta semana interpondrán otra denuncia en contra de la arquidiócesis de Chihuahua y del arzobispo Constancias Miranda Weckmann, por lo que esperan que el Gobierno estatal interponga una sanción a la Iglesia, y de no hacerlo, acudirán mediante amparo, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), detalló.Sobre los menores expulsados de su casa por ser homosexuales, dijo que Cheros los ha apoyado, que uno de ellos fue entregado a la Procuraduría de la Defensa del Menor, en otros casos la dependencia habló con la familia y logró que los recibieran otra vez. (Con información de Maricela Morones)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.