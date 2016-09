Buscan a niños con problemas ortopédicos

Cargando

La Fundación University Medical Center (UMC) en México busca a niños juarenses que tengan problemas ortopédicos para efectuar operaciones gratuitas. Esto es a través del programa “Dar sin Fronteras”, en el que también participan otros organismos como El Paso Children’s Hospital.Margarita Enríquez, presidenta de esta agrupación, informó que cada año buscan a infantes de familias de escasos recursos para ofrecerles estos procesos quirúrgicos.Las intervenciones médicas que realizan son de pie equino varo, extremidades encogidas y diversas problemáticas óseas.Las valoraciones se efectuarán el próximo 14 de septiembre en las instalaciones de Catedral, ubicada en la zona Centro a partir de las 08:00 horas y hasta las 11:00 de la mañana.Enríquez informó que luego de la realización de los diagnósticos por médicos estadounidenses, se dará seguimiento para que los padres junto con el paciente puedan tramitar una visa ya que las operaciones se realizan en El Paso, Texas únicamente.Dijo que luego de que el menor es candidato a la intervención, realizan un acompañamiento migratorio a los tutores para solicitar ante el Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez un pasaporte exclusivamente por el tiempo del tratamiento del infante. “Todo esto es gratis”, externó la presidenta de la fundación y desglosó que entre una operación de esta naturaleza y la rehabilitación en un niño puede llegar a costar hasta cinco mil dólares.Ayer, ella se colocó en el exterior de Catedral y brindó información sobre estos procesos gratuitos.Este es el tercer año consecutivo en que UMC realiza valoraciones y durante este tiempo han logrado realizar 60 operaciones.Comentó que estas intervenciones muchas de las veces son rápidas, pero que no se atienden por falta de recursos de los padres de familia.“Dejan pasar el tiempo porque no cuentan con los recursos y es cuando las complicaciones se hacen más severas, sobre todo en la salud y a los enfermos se les hace cada vez más difícil adaptarse”, mencionó.En las campañas anteriores han atendido a menores que provienen de Ascensión, Parral y de la ciudad de Chihuahua.En este año ya se tienen 10 candidatos para diversas operaciones y tienen contemplado que durante los próximos meses se concluya el trámite migratorio y que los pacientes ya puedan comenzar con el tratamiento médico.Las personas que requieran mayor información pueden contactarse al número 915 996 40 15. (Maricela Morones / El Diario)*Cuándo:Miércoles 14 de septiembre*Dónde:Instalaciones de Catedral, en la zona Centro*Horario:De 08:00 am a 11:00 amLas intervenciones• Pie equino varo• Extremidades encogidas• Otros problemas óseosNota:Si el menor es candidato se le tramita la visa y la de sus padres ya que las operaciones se realizan en El Paso, Texas. Todo el proceso es gratuito

