Se queda Juárez sin Fondo de Desastres

La mayoría de los municipios que se vieron afectados por el temporal lluvioso ocurrido a principios de este mes no recibirán los apoyos del Gobierno federal porque las presidencias municipales no hicieron los trámites para que se liberen los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).De los 28 municipios, entre los que encuentra Juárez, para los que se solicitó el apoyo federal para Emergencia y Desastre, sólo fue aprobado para los ocho que cumplieron con la tramitología, que consistía en hacer un oficio y enviar fotografías de los daños.Según información al interior de los gobiernos estatal y federal el motivo principal de la omisión es que las administraciones están cerrando sus procesos, y abrir las mesas para los trabajos de la aplicación de los recursos les representa más trabajo administrativo.El problema sin embargo es para la instancia estatal, debido a que al atender la emergencia con la entrega de despensas y colchonetas, utilizó sus recursos, pero debido a que los municipios no hicieron el trámite ante la instancia federal, no tendrá forma de recuperar lo que ya gastó en materiales.Los 28 municipios fueron incluidos en una Declaratoria de Emergencia, con la cual pueden acceder a los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales para la compra de despensas y materiales para las viviendas y habitantes, incluyendo cobijas y colchonetas.En tanto que con la Declaratoria de Desastre se asignan recursos para las obras públicas dañadas, como puentes y carreteras.Según un reporte presentado al Gobierno del Estado, los daños en su mayoría fueron en carreteras, mientras que menos de diez casas sufrieron daños de consideración, pero solamente los ocho municipios que hicieron el oficio y enviaron las pruebas, podrán tener el apoyo económico para las reparaciones.Hasta el pasado 8 de septiembre, Efrén Matamoros Barraza, director de Protección Civil de Juárez, sostuvo que se encontraba haciendo el recuento de los daños para solicitar el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden).El reporte de Protección Civil refiere que las áreas más afectadas con las lluvias fueron del sur de Juárez, aunque también se presentaron daños en el sector poniente, por el área de Anapra y Arroyo de las Víboras, donde se desvió la corriente de agua y causó daños patrimoniales en algunas viviendas. (Orlando Chávez / El Diario)• Allende• Cuauhtémoc• Chihuahua• Guachochi• Guerrero• Jiménez• Nuevo Casas Grandes• San Francisco de Conchos

