Entregan ‘pafos’ más engomados; autoridades los toleran

Mientras Onappafa sigue en la venta de engomados las autoridades sólo se han concretado a recomendar a los ciudadanos que no se dejen engañar. Ayer el alcalde, Javier González Mocken dijo que no se permitirá que algunas organizaciones traten de engañar a los juarenses con la expedición de supuestos engomados para autos de procedencia extranjera.Por su parte el subsecretario de Gobierno y representante del gobernador aquí, José Canales de la Vega, sentenció que la entrega de placas de automóvil es una facultad exclusiva de Gobierno del Estado y ninguna agrupación puede suplantar esa función sin que enfrente las debidas consecuencias.“No queremos que sorprendan a los juarenses en una promoción que no tenga validez”, agregó el alcalde.Respecto a la agrupación Anapromex, informó que de volver a abrir las oficinas, el Municipio volverá a clausurarlas.Y respecto a Onappafa señaló que “ellos ya saben cuál es nuestra posición y lo que pretendemos es que no engañen a la comunidad con falsas expectativas”.Las expediciones de engomados son ilegales y, por ello, el Municipio puede proceder a clausurar, expresó González Mocken.A principios de marzo del presente año, el Gobierno municipal clausuró las oficinas de la Anapromex cuando vendían engomados a 400 pesos con los cuales identificarían los vehículos que no son importados.En aquel momento, el presidente municipal llamó a los afectados a interponer denuncias y a exigir que se les regresara su dinero, ya que los engomados no tienen validez.Ayer, al enterarse de que la agrupación Onappafa comenzó el viernes a expedir aquí placas de plástico a los propietarios de vehículos “chuecos” a cambio de 700 pesos, el representante del gobernador aquí, José Luis Canales de la Vega, lanzó una advertencia.“Tendrán que atenerse a las consecuencias, porque se les puede generar un problema”, añadió.El coordinador estatal de Onappafa, Manuel de la Rosa Sigala, informó el viernes que esperan “censar” 10 mil vehículos en Ciudad Juárez, lo que les redituará un ingreso de 7 millones de pesos por dar placas sin ser autoridad.“Lo más importante en esto es que los ciudadanos no se dejen engañar, porque no hay nadie —excepto la autoridad competente que en este caso es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público— que les pueda entregar un documento para circular legalmente con su automóvil en territorio nacional, de acuerdo con los lineamientos que norman la internación temporal o definitiva”, agregó Canales.Informó que los ciudadanos tienen que tener muy claro lo siguiente: que esas organizaciones sobreviven por el engaño que le hacen a la gente, pues hay personas que les creen y las siguen.Pero en cuanto la gente se cerciora de que es un fraude y de que los trámites hecho ante esas agrupaciones no tienen ninguna validez legal, se decepciona y entonces advierte que sólo la despojaron de su dinero, expresó.Cuando los automovilistas sepan bien lo que hacen esas agrupaciones, estas no van a poder sobrevivir, dijo.Agregó que la entrega de placas de automóvil es una facultad exclusiva de Gobierno del Estado y ninguna agrupación oportunista puede suplantar esa función sin que llegue a tener alguna consecuencia.Ningún grupo puede hacer, a cambio de recibir dinero de la ciudadanía, que los vehículos ‘chuecos’ circulen legalmente por las calles del estado, indicó.Una vez que se compruebe que los dirigentes de Onappafa están expidiendo documentos para suplantar las placas oficiales, van a hacerse acreedores una sanción, expresó.