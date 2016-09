Alistan reunión para reglamentar ‘camioncitos’

El Municipio programó una reunión la próxima semana con los propietarios de empresas de publicidad móvil que manejan para adecuar la reglamentación que habrán de seguir y establecer los horarios más pertinentes para sus recorridos, dijo Éricka Marmolejo, vocera de la Dirección de Tránsito.En el diálogo estarán presentes la Dirección de Desarrollo Urbano, la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM), así como los representantes de esas compañías para generar la mejor logística en beneficio de la ciudadanía, se dio a conocer.Estos vehículos, que muestran anuncios en pantallas gigantes, son considerados por sectores de la sociedad como un riesgo para los automovilistas porque pueden distraerse al ver la publicidad, además de que circulan a baja velocidad y entorpecen el tráfico en horas-pico.La circulación de estos vehículos ha generado una serie de quejas de automovilistas debido a la baja velocidad a la que son conducidos, además de que deslumbran, se estacionan donde sea y provocan distracción.Los camioncitos que exhiben anuncios móviles serán retirados de las avenidas y sometidos a un proceso de regularización, ordenó esta semana el alcalde Javier González Mocken.Dijo que estos vehículos no podrán circular en tanto no tengan una autorización expedida por la autoridad municipal y que esté debidamente consensada su participación en el mercado y ordenado su tránsito.Desarrollo Urbano elaborará una iniciativa de reforma para incluir en el reglamento de Entorno de Imagen Urbana una regulación a los camiones con publicidad que circulan por la ciudad, dio a conocer la titular de esa dependencia, Lilia Irasema Aguirre Castañeda.El director de Tránsito Municipal, Óscar Luis Acosta, informó que buscarán que estos vehículos se sujeten a los horarios autorizados, además de que revisarán los permisos junto con DesarrolloEl presidente municipal electo, Armando Cabada Alvídrez, aparece como socio, junto con tres de sus hermanos, de una de las empresas de camioncitos de anuncios móviles que desquician el tráfico vehicular debido a la lentitud con que circulan.Entrevistado sobre esto, dijo que cuando asuma su puesto promoverá la regulación de este tipo de empresas mediante una actualización de la ley de transporte público.En la ciudad de Chihuahua, el presidente de la Comisión Especial de Movilidad en el Congreso del Estado, Enrique Licón Chávez, dijo que los camiones con publicidad comercial móvil no están regulados en la Ley de Transportes ni en el proyecto de la nueva Ley de Movilidad.Explicó que los vehículos llevan incluso placas de particulares, por lo que urgió a que la próxima legislatura contemple su regulación, ya que los diputados actuales no alcanzan a aprobarla. (Francisco Chávez / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.