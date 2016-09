Daños en el Centro Escolar Revolución son superficiales: Gobierno

Tras los daños que dejaron las pasadas lluvias en el Centro Escolar Revolución, autoridades estatales pidieron a directivos del plantel aplicar a los programas de Educación para recibir fondos y rehabilitar el inmueble.Juan Manuel Carmona, vocero de la Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte (Secyd), dijo que según el peritaje que se realizó la semana pasada, los cimientos del plantel no presentan daños, y que éstos sólo son superficiales.Las precipitaciones terminaron por desprender las cubiertas de las paredes del edificio histórico que fue construido en 1939.Nidia Adriana Meza Cruz, directora de la institución, dijo que incluso pedirá donaciones de material a empresas privadas, y que en mano de obra no se requiere pagar dado que los mismos padres de familia están dispuestos a enjarrar.Carmona agregó que Meza Cruz debe buscar los fondos en los esquemas de “Escuelas al 100” y “Programa Escuelas de Calidad”.Carmona dijo que no hay un estimado del posible monto económico que se requiera para la reparación, pero afirmó que en esta ocasión y por recomendaciones del Departamento de Protección Civil, el enjarre debe de ser muy delgado.Esto es para evitar que en las próximas lluvias se desprenda el enjarre por el peso, como ocurrió en esta ocasión.“No hay una cotización, lo que sí se sabe es que la escuela es tan grande que se necesita una fuerte inversión para la rehabilitación”, expresó.Este complejo lleva 77 años de haberse edificado y son pocas las ocasiones que se le ha brindado el mantenimiento adecuado.Son decenas de generaciones que han ocupado las aulas de este lugar, que es considerada como una de las escuelas más grandes de América Latina, de acuerdo con las autoridades.Actualmente atienden a 300 infantes de preescolar y primaria y por las tardes a adultos que realizan el sistema de secundaria abierta.En algunos de los salones en donde las paredes están carcomidas, aún toman clases los alumnos, a veces se tropiezan con las piezas de madera que desde hace años se desprendieron del piso.Algunas de las aulas fueron cerradas indefinidamente y el estado de olvido es tal que es imposible que los infantes tomen clases ahí. (Maricela Morones)

