Entregaremos una corporación depurada: jefe policiaco

Una Policía certificada, un estimado de 500 patrullas, además de motos, cuatrimotos, armas, uniformes nuevos, además del 100 por ciento de los elementos con bachillerato, es lo que entregará el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, a quien asuma este mismo cargo en la próxima Administración.“El compromiso es dejar el 100 por ciento de los elementos con bachillerato porque es una exigencia del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cuando yo llegué había elementos que los tuvimos que poner a hacer su primaria”, recordó el jefe policiaco.En un recuento de hechos el secretario dijo que fueron formadas tres nuevas generaciones de policías, todos ellos capacitados para hacer frente al nuevo Sistema de Justicia Penal; a través de la certificación se crearon protocolos que permiten a la corporación optimizar los recursos humanos y materiales.Los más de 2 mil oficiales aprobaron los últimos exámenes de confianza y exámenes de antidoping, agregó.“Entregaremos una corporación depurada, tal vez no se vea un crecimiento de personal, porque ingresaron aproximadamente 750 nuevos elementos y dimos de baja por diversos motivos a 600 oficiales durante toda la Administración, pero entregaremos una corporación saneada”, afirmó el jefe policiaco.Para Muñoz Morales la Policía Municipal es muy diferente a lo que él recibió hace casi tres años.“Recuerdo que el primer pendiente que observé fue la falta de preparación de los elementos, me doy cuenta que no tenían las herramientas para hacer su función. No era demostrar fuerza por demostrarla, nosotros somos la autoridad y tenemos que cumplir con la ley y preservar la seguridad y el orden… eso no se hace de manera violenta”, dijo.De las cinco recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) dos son por actos de tortura cometidos por el personal bajo su mando; una por negligencia médica, luego de que un infractor ingresó como “alcoholizado” a la cárcel Municipal y falleció a causa de los golpes recibidos en la vía pública.Otras dos resoluciones son por el uso de prácticas ilegales para “investigar” delitos por el agentes bajo el mando de Julián Leyzaola Pérez, a quien se recomendó investigar.El pasado mes de junio la CEDH recomendó al presidente municipal Javier González Mocken investigar a policías municipales por actos de tortura por denuncia de la Defensoría Pública Federal.La recomendación 23/2016 cita textualmente que un Defensor Público Federal solicitó la intervención de la CEDH para que investigue la queja de dos internos federales que aseguraron ante el juez que agentes preventivos allanaron sus viviendas, los detuvieron ilegalmente y posteriormente los torturaron para obligarles a confesar delitos del fuero federal.El documento agrega: “investigación que deberá incluir al exsecretario de Seguridad Pública, Julián Leyzaola Pérez, en el cual se consideren los argumentos esgrimidos, para efecto de que se determine el grado de responsabilidad en que hayan incurrido”.“La violencia genera más violencia, nosotros consideramos que la preparación policiaca y educativa es el éxito de las cosas, hemos logrado grandes avances, como implementar la carrera policial y la fortalecer la Comisión de Honor y Justicia, ahora hay una transparencia que antes no existía”, expuso Muñoz Morales.Dijo que al reconocer y apoyar la preparación académica de los oficiales, la SSPM becó a 200 elementos que actualmente estudian una licenciatura y otro grupo numeroso estudia una maestría.“Eso es algo que no se veía en las filas de Seguridad Pública desde hace mucho, esa preparación policiaca. Para nosotros el punto más importante fue y es el respeto a los derechos humanos y hemos trabajado mucho en ello”, afirmó el secretario.Dijo que los agentes saben que el que comete algún abuso va a ser detenido.“Por eso hay que darles a conocer la ley a los policías, por eso hay 600 elementos menos entre jubilaciones, ceses, renuncias y consignaciones. El compromiso es dejar una policía más preparada para que pueda hacer una mejor función”, destacó.

