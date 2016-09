Por asueto, dependencias trabajarán sólo 4 días

Cientos de trabajadores de los gobiernos municipal, estatal y federal, así como de empresas privadas y escuelas descansarán el próximo viernes al celebrarse el 206 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia de México.El hecho de que la fecha caiga en viernes permitirá a muchos empleados disfrutar de un ‘puente’ de tres días.El viernes 16 de septiembre no fue incluido entre los fines de semana largos, es decir, en los que el asueto se anticipa al lunes previo.Por lo tanto, en este caso el descanso se dará en forma natural, en la fecha que se festeja, esto es, el viernes 16.Empleados de dependencias federales informaron ayer que desde la semana pasada recibieron un memorando donde se les informa que van a descansar el viernes próximo.Solamente tendrán que laborar los trabajadores de aquellas dependencias que, debido a la naturaleza de su función, no pueden dejar de prestar sus servicios, como la Policía Federal y los empleados aduanales que hay en los puentes internacionales.En el Gobierno del Estado, el subsecretario José Luis Canales de la Vega informó ayer que todavía no reciben ningún comunicado de la superioridad respecto al descanso del 16 de septiembre.Por lo tanto, se procederá a esperar dicho documento, el cual puede llegar a Ciudad Juárez mañana o martes, agregó.Sin embargo, como el 16 de Septiembre es una fecha de descanso obligatoria y no está incluida entre los fines de semana largo, el descanso se da en el día calendario.Esto permitirá un ‘puente’ de tres días: viernes, sábado y domingo.En el Estado descansan cientos de trabajadores, excepto el personal de la Fiscalía Zona Norte, Policía Estatal y otros que no pueden parar sus labores, mientras que en algunas dependencias se deja personal de guardia.En la iniciativa privada, los trabajadores normalmente descansan el día en que la fecha festiva cae en el calendario.En Municipio, unos 4 mil burócratas también dejarán de operar, a excepción de aquellos que laboran en los cuerpos de rescate como la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Limpia, dio a conocer el oficial mayor, Hugo Venzor Arvizo. (H. Carrasco / J. Olivas / El Diario)

