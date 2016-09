Resiente aún la frontera impacto del 9-11

Después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, nada volvió a ser igual en la relación entre México y Estados Unidos, ni en esta comunidad fronteriza.A 15 años de aquel ataque a las Torres Gemelas en Nueva York que estremeció al mundo, las secuelas persisten en Ciudad Juárez y El Paso, donde se trastornó no sólo la economía y la seguridad, sino también la convivencia transfronteriza.El atentado tuvo sus repercusiones más álgidas en la frontera, donde ahora existe un escenario totalmente nuevo en términos de las relaciones entre El Paso y Ciudad Juárez, dice Rodolfo Rubio Salas, doctor en Geografía Demográfica.El 11 de septiembre de 2001 tres aviones golpearon los pilares del poder político y financiero de la Unión Americana, provocando el derrumbe de las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, y una parte del Pentágono en Washington, según documentó entonces El Diario.Los efectos inmediatos fueron filas de varias horas para cruzar a El Paso por las exhaustivas revisiones en los puentes, encarecimiento del dólar y una inestabilidad económica que terminó mermando el empleo en la industria, el pilar económico de la ciudad, que apenas ahora muestra signos de recuperación.El 11 de septiembre de 2001 tres aviones golpearon los pilares del poder político y financiero de la Unión Americana, provocando el derrumbe de las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, y una parte del Pentágono en Washington, según documentó entonces El Diario.Los efectos inmediatos de aquel ataque terrorista fueron filas de varias horas para cruzar a El Paso por las exhaustivas revisiones en los puentes, encarecimiento del dólar y una inestabilidad económica que terminó mermando el empleo en la industria, el pilar económico de la ciudad, que apenas ahora muestra signos de recuperación.“La vida de comercio exterior cambió completamente y la relación con Estados Unidos, ya que se endurecieron las normas para el cruce de personas y de mercancías, algo que a los comerciantes asociados les ha afectado en los tiempos de importación y exportación”, recuerda Jorge Bermúdez Espinosa, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).Ese suceso “afectó a todo el mundo, porque la economía se detuvo, cerraron los puentes fronterizos y las condiciones de seguridad cambiaron hasta la fecha”, dice.Rubio Salas comenta que aún se aprecia un despliegue importante de elementos federales y una vigilancia desbordada.Luego de que Estados Unidos fue atacado por segunda vez en su territorio –la primera fue el bombardeo a Pearl Harbor– la vigilancia se volvió mucho más intensa de la frontera, indica.Desde entonces se adquirió la premisa de que la frontera es un lugar vulnerable para la entrada de terroristas, expresa.A causa de ello, el cruce fronterizo se hizo mucho más complicado, pues casi había el señalamiento de que cada persona que cruzara era sospechosa de algo, a menos que demostrara lo contrario, afirma.“Tanto para los que venían como para los que llegaban la frontera era algo muy complicado por las horas que había que pasar en el cruce. Los flujos comerciales se vieron afectados, las empresas maquiladoras batallaron para pasar sus productos terminados y traer materias primas”, añade.Además, en los siguientes años se dobló la cantidad de agentes migratorios vigilando la frontera, se dieron mayores aprehensiones y todos los efectos secundarios que eso implica, como más deportaciones y más violaciones a los derechos humanos.Con el tiempo todas esas nuevas circunstancias fueron cambiando, pero los efectos hasta ahora están presentes.El ataque implicó que el sistema de migración que tenía Estados Unidos se cambiara al ICE (Immigration and Customs Enforcement), dependencia que absorbió al departamento migratorio y asumió el control de la frontera.“Si uno ve cómo entraba a Estados Unidos antes y cómo es ahora, advierte que no son iguales las circunstancias, pues sigue un despliegue importante de elementos, de vigilancia desbordada”, dice Rubio Salas.Después se aplicó la regla de exigir pasaporte vigente a los ciudadanos estadounidenses.En términos de las relaciones entre México y Estados Unidos, en el 2001 el escenario para una reforma migratoria era mucho más claro.De hecho, “esa fue la última real oportunidad” en que se iba a dar el proceso de legalizar la estancia de millones de personas que se encontraban de manera indocumentada en Estados Unidos, agrega el doctor en Geografía Demográfica.“Ya había un buen avance y las pláticas estaban considerablemente avanzadas para que se concretara el proceso de reforma migratoria”, expresa.Pero los atentados hicieron que la agenda de Estados Unidos entrara primero en buscar a los enemigos, en ver quién pagaba por eso y también en adecuar la nueva circunstancia de seguridad a ese escenario.Por lo tanto, la reforma migratoria pasó a un tercer plano, y al final se diluyó porque hubo una presión de Estados Unidos para que México apoyara la guerra y México no lo hizo, lo que tuvo como efecto que la reforma migratoria se viniera abajo.En términos globales, ahora Estados Unidos determina muy claro quién es su enemigo, en lo cual señala a los terroristas islámicos, dice Rubio Salas.Manuel Sotelo Suárez, presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez, indica que la relación con Estados Unidos ya nunca fue la misma.Esto afecta más en esta frontera porque se recibe mucha inversión extranjera y pierde competitividad como región, tanto la parte mexicana como la estadounidense, expresa.Se endurecieron los cruces, las revisiones, los permisos, los requisitos para dar el pasaporte y ahora se exige la certificación del C-TPAT.Esto significa Customs-Trade Partnership Against Terrorism y se traduce como Asociación Estatégica Aduana-Industria contra Terrorismo.De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el sector de la transformación –donde se incluye a la industria maquiladora– mostró un decrecimiento 11.38 en la cantidad de empleados registrados por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

