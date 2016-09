Exigen abogados que elección de jueces sea abierta

El Colegio de Abogados de Ciudad Juárez exigió al Poder Judicial que la convocatoria para elegir jueces sea abierta a la ciudadanía, para que todos los abogados que cumplen con los requisitos puedan contender por una plaza.Luego de que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado emitió los lineamientos para la convocatoria que permitirá seleccionar a 61 jueces permanentes y 14 resolutores para la materia familiar, los litigantes fijaron su postura y evidenciaron que en el documento se establece que será el Pleno quien al final elija a los nuevos jueces, lo que —dijeron— pone en duda la transparencia y hace pensar que hay una “línea” y que no se elegirán a los mejores si no a los recomendados.El martes pasado el Pleno del TSJ emitió los lineamientos y en el documento no se define si el examen de oposición podrán ser presentado sólo los funcionarios del Poder Judicial o estará abierto a todos los abogados interesados y faculta al Pleno del Tribunal para decidir quiénes ocuparan los cargos.En Ciudad Juárez se desempeñan 25 jueces provisionales, es decir, que no pasaron por un examen de oposición si no que fueron designados de forma discrecional por el TSJ.“Que sea a través de una convocatoria abierta, pública, en la que también los medios puedan verificar que la selección no se hizo a través de un dedazo o a través de tráfico de influencias o compadrazgos, sino que sea por la eficiencia capacidad del aspirante al puesto. Tenemos en el gremio personas capacitadas que desean lograr una posición de esta naturaleza así como los mismos compañeros que se encuentran ejerciendo dentro del Poder Judicial”, declaró el presidente del Consejo Directivo del Colegio de Abogados, Héctor Ramón Molinar Apodaca.El abogado dijo que los lineamientos si establecen las condiciones necesarias para una verdadera selección de personas eficientes, pero también señalan que aunque se va a conformar un Comité de Selección que va a dictaminar quiénes son los mejores para ocupar las plazas de jueces, al final el Pleno del TSJ va a decidir.“Aquí es cuando nosotros dudamos si van dar una ‘línea’ para designar a ciertas personas y de ser así ya no se tomará en cuenta a las personas que presenten los mejores exámenes o a la capacidad de estas”, refirió durante la conferencia de prensa realizada ayer en un restaurante de la localidad.Además los litigantes refirieron que el proceso de la selección no debe atender al cambio de administración estatal, pidieron que ni el gobernador, César Duarte Jáquez, ni el mandatario estatal electo, Javier Corral Jurado, “entorpezcan” ni se “entrometan” en la selección.“El Poder Judicial debe ser autónomo, como el Legislativo, de tal manera que no debe haber ninguna dirección por parte del Gobierno Estatal”, agregó.